Başkan Erdoğan'dan muhalefete 'yuvarlak masa' tepkisi: Yer beğenmeyenlere milletim gereken yeri gösterecektir

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Ankara İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:'Ankara, 15 Temmuz'da bir kez daha gazilikle şereflenmiştir. Tanklara cesaretle karşı koyan Ankara ve Ankaralılara bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Ankara sadece başkentimiz değil, ülkemizin tüm renklerini, zenginliklerini, umudunu bünyesinde toplayan kilit bir şehirdir. AK Parti olarak bizim için de Ankara her zaman bizim özel ve önemli bir yer olmuştur.Ankara ilk günden beri bize sahip çıkmış, destek vermiş ve dağ gibi arkamızda durmuştur. AK Parti kadrolarının öncü lokomotiflerinden biri de Ankara teşkilatıdır. Ankara'daki varlığımızı, birliğimizi, gücümüzü ne kadar üst düzeyde tutarsak Türkiye'deki hareket alanımız da o kadar genişler. Ankara teşkilatımız geçtiğimiz yıl yaptığı 83 bin 600 yeni üye ve toplamda 788 bin üye ile şehirdeki tüm siyasi partilerin toplamının kat be kat üzerinde bir başarıya imza atmıştır. Bu yılın ilk iki ayındaki üye sayısının 18 bin 500'e ulaşması yükselişin sürdüğüne ulaştığına işaret ediyor.Ankara 2023 seçimlerinde hem sandıklara sahip çıkarak hem de sandıklarını Cumhur İttifakı oyları ile patlatarak kendine yakışanı yapacaktır.Milli Mücadelede Ankaralıların dudaklarından şu dizeler dökülüyordu;Ankara'nın taşına bak, gözlerimin yaşına bakBiz düşmanı esir ettik, şu feleğin işine bak...İnşallah 2023'te bu şehrin sokakları gözleri umut ve sevinçle parlayan ülkelerinin ve kendilerinin geleceğine sahip çıkan başkentlilerin coşkulu sloganlarıyla dolacaktır. Gönlünü kazanmadık tek bir insanımız kalmayacak şekilde Ankara'yı kucaklamanızı istiyorum. Şimdi sizlerden öyle bir ses vermenizi istiyorum ki duymayan kalmasın...Ankara seçim gününe kadar durmadan, dinlenmeden çalışmaya hazır mıyız? Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası için kapı kapı dolaşmaya hazır mıyız? Ülkemizi çeyrek asır geriye götürmeye hazırlananların rüyalarını bozmaya hazır mıyız? Sizlerdeki bu azim, kararlılık daim olduğu sürece bu davanın önünü kesmeye kimsenin gücü yetmez.MUHALEFETE 'YUVARLAK MASA' GÖNDERMESİYuvarlak masa etrafında yer beğenmeyenlere milletim yeri gösterecektir.Ülkemizde milli iradenin en kesintisiz sürdüğü dönem bizim dönemimizdir. Uzun süredir yoksulluk cenderesi altında bulunan milletimiz, AK Parti ile kendine çıkış yolu bulmuştur. AK Parti'yi millet kurmuştur. AK Parti'yi iktidara millet taşımıştır.AK Parti'nin vesayetle, darbecilerle bölgesel ve küresel güçlerle mücadelesi hep milletin desteğiyle başarıya ulaşmıştır.AK PARTİ TEŞKİLATLARINA ÇAĞRIBiz millet ile yürüdük, o malum çevrelerle değil milletle yürüdük. Ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırma, 2053 vizyonunu miras bırakma, bu mücadeleyi yine milletimizin desteğiyle neticeye ulaştıracağız.Türkiye'nin bu tarihi dönüm noktasında, beraber yol yürüdüğümüz kardeşlerimizin her birine teşekkür ediyorum. Ana kademesiyle, kadın kollarıyla gençlik kollarıyla teşkilatımızdan önümüzdeki seçimlere dek bugüne dek gösterilenden çok daha fazla gayret ve çalışma bekliyorum. Buna hazır mıyız? Bu süreçte ülkemizin elde edeceği kazanımlar veya uüğrayacağı kayıplar, sadece AK Parti ve AK PArtililerin olmayacaktır. Her bir vatandaşımızın geleceğini ilgilendirecek süreçten geçiyoruz.RUSYA-UKRAYNA KRİZİRusya ile Ukrayna'nın düştüğü durumu görüyorsunuz dimi? Biz de bunlardan ibret alarak yolumuza devam edeceğiz. Türkiye'nin önünde iki yol vardır. Birincisi; ülkemizin 20 yıldır büyük emeklerle geldiği yeri, dünyanın en iyi ekonomisi, askeri ve siyasal olarak dünyanın en iyileri arasına girerek taçlandırmaktır.Muhalefetin tek derdi, kendilerine ajanslar vasıtasıyla verilen gündemi uygulamaktır. Siyasette proje milli iradeye saygısızlıktır. Hatta milli iradeye tehdittir. Bunların tanımı budur. Türkiye, her darbenin ardından benzer siyaset projeleri ile karşılaşmıştır. Bizler ise bu projeleri çöpe atmış, ülkenin yönünü, hedeflerine uygun istikamete çevirdik. İnşallah bu proje de milletimiz tarafından sandığa gömülecektir.'TÜRKİYE, KUMANDA SİYASETİ İLE YÖNETİLEBİLECEK BİR ÜLKE DEĞİL'Gezi Olayları, 15 Temmuz, ekonomik tuzaklar ile başaramadıklarını 28 Şubat projesi ile elde edemezler, edemeyecekler. Türkiye'nin artık bu uzaktan kumanda siyaseti ile yönetilemeyecek bir ülke olduğunu dost, düşman herkes bir kez daha görecektir.Biz hayatımızın hiçbir döneminde siyasette rekabetten kaçınmadık. Hatta bunu ülkeye ve millete hizmet yolunda bereket olarak gördük. Hastanesinden yoluna, sanayisinden dış politikasına yapılan kötülemenin adı, köksüzlük özlemini dışa vurmaktır. Köksüz bir ağaç, kuruyup yıkılmaya mahkumdur.Deseler ki bunlar; 'Türkiye'yi bölgesel ve küresel güç olma yolunda buraya getirdi, biz daha öteye götüreceğiz' eyvallah. Ama bunlar AK Parti'nin ülkeye kazandırdığı her şeyden vazgeçeceğini söylüyor. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yaptık. Bu CHP zihniyetinin mensupları bana dedi; 'Bu millet sizi yıkar.' dedim. Neyi yıkıyorsunuz?İnşallah 2023 seçimleri sadece yalanla, iftira ile siyaset yapan partilerin devrinin sona ereceği yıl olacaktır.Bugüne kadar kendi partileri içindeki taciz, tecavüz, hırsızlık skandallarının üstünü ısrarla örtenlerin, ayrın ülke yönetimine gelemelri halinde hangi azgınlıkları sergileyeceğini düşünmek bile istemiyoruz.Daha kendi aralarındaki sıralamaların içinden çıkamayanların, ülkenin ve dünyanın meselelerini kavrayabilmeleri mümkün değildir. Kurdukları ittifakın istikameti belirsizdir. Hazırladıkları program vizyondan yoksundur. Netice itibari ile Türkiye'nin geçtiğimiz 20 yıldaki her meselesini nasıl biz çözdüysek, bundan sonraki sorunların çözüm adresi de biziz.Milletimiz kazanımların heba edilmesine asla müsaade etmeyecektir.'