Başkan Erdoğan Bahçeli'yi ağırlıyor!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. 14.20'de başlayan kritik görüşme basına kapalı olarak gerçekleştiriliyor.Başkan Erdoğan ve Bahçeli arasındaki görüşmede siyasetteki son gelişmeler ile siyasi partiler ve Seçim Kanunu'nda yapılacak değişiklik başta olmak üzere güncel gelişmelerin ele alınacağı belirtiliyor.Ayrıca, Cumhur İttifakı'nın, 2023 Haziran'da yapılacak seçimlere hazırlıkları üzerinde de durulacak.İki liderin Rusya'nın Ukrayna'a askeri müdahalesi başta olmak üzere bölgesel gelişmeler konusunda da görüş alışverişinde bulunması bekleniyor.2021'de bir çok kez bir araya gelen Erdoğan ve Bahçeli, 2022'deki ilk görüşmesini 5 Ocak'ta gerçekleşmişti.