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Başkan Erdoğan Bahçeli'yi ağırladı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Külliye'de 14.20'de basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşme 50 dakika sürdü.

Ekleme: 3.03.2022 - 14:42 Güncelleme: 3.03.2022 - 15:59 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan Bahçeli'yi ağırladı!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Külliye'de 14.20'de basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşme 50 dakika sürdü.

Başkan Erdoğan ve Bahçeli arasındaki görüşmede siyasetteki son gelişmeler ile siyasi partiler ve Seçim Kanunu'nda yapılacak değişiklik başta olmak üzere güncel gelişmelerin ele alındı.

Ayrıca, Cumhur İttifakı'nın, 2023 Haziran'da yapılacak seçimlere hazırlıkları üzerinde de duruldu.

İki lider Rusya'nın Ukrayna'a askeri müdahalesi başta olmak üzere bölgesel gelişmeler konusunda da görüş alışverişinde bulundu.

2021'de bir çok kez bir araya gelen Erdoğan ve Bahçeli, 2022'deki ilk görüşmesini 5 Ocak'ta gerçekleşmişti.
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