Bakan Soylu duyurdu! Yarın 81 ilde uygulanacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Yarın tüm Türkiye'de, okullarda kıymetli bir tatbikatımız var. İnşallah yarın 81 ilde vali, kaymakam, il eğitim müdürlerimizle ve öğrencilerle bir tatbikat yapacağız.Bakan Soylu şunları söyledi: Biz sorumlulukları olan milletimiz. Afganistan'a 3. iyilik trenimiz gidiyor. 0-2 yaş grubunda Lübnan'daki çocuklar sütten uzaklar. Sayın Cumhurbaşkanımız bunu duyunca 'Süleyman Bey bunu hemen çözmemiz lazım" dedi. Lübnan'daki 0-2 yaş grubundaki çocukların süt ihtiyacını ülkemiz karşılayacak. Bangladeş'e de gittik, oradaki manzarayı görmeniz lazım. İdlib'den, Cerablus'a, Filistin'e kadar her tarafla buluşmaya çalışan bir milletin evlatlarıyız. Dünyada en çok yardım yapan ülkeyiz. İdlib'deki her ev bir güneştir, dünyayı aydınlatan. İnşallah yaşarsak sağsak bayramda orada olmak nasip olur.Pazar günü de Erzurum'daydık. Orada çığ tatbikatı yaptık. İnşallah bundan sonraki tatbikatlarda da bir arada oluruz. İzlerken keyif aldığımız, dört dörtlük bir tatbikat yaptık. Aman Allah'ım, gurur duyabileceğimiz bir tatbikat yaptılar. İnşallah gerçeğine gerek olmaz. Hazırlıklı olmak elbette ki gerekli. 2022 yılını tatbikat yılı olarak ilan etmiştik. Daha çok can kurtarmak, daha çok yaraya merhem olmak.Cuma günü, yarın tüm Türkiye'de tüm okullarda bir tatbikatımız var. Afet anlarında okullardan tahliye tatbikatımız var. Yarın tüm Türkiye'de tüm çocuklarımızı bir tatbikatla buluşturmuş olacağız. Önümüzdeki aylar içerisinde de bir Türkiye tatbikatı yapacağız. Biz bir afet bölgesiyiz, bunu hiçbir zaman unutmamalıyız.Sizlerin de bildiği gibi 2021 yılını afet yönetimi eğitimi yılı ilan etmiştik. Eğitimler verdik. Hepimiz biliyoruz ki teorik eğitimi, pratikle birleştirmek önemli. Bu nedenle 2022 yılında tatbikat yılı ilan ettik.Son 2 yılda karşılaştığımız afetlerdeki başarılarımızda bu bakış açısının öneminin olduğunu biliyoruz. 2021 yılının 3-4 ayını afetlerle geçirdik. Risk sadece terör değil, afetler de bir risk.Biz bizden önce sivil toplum örgütlerinin orada olduğunu görüyoruz. Bundan daha güzel bir şey yok. Eskiden laf şuydu: Nerede bu devlet? Oysa bugün 'Allah, Devletimize zeval vermesin' sözüyle karşılaşıyoruz.