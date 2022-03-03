Avrupa Rus kedilere de yaptırım uyguluyor: Yasak getirdiler

Rusya'nın NATO'nun genişlemesine karşı başlattığı operasyon sürerken Batı'nın Hitler'i aratmayacak yaptırımları ise tartışılmaya devam ediyor. İlk olarak Rus sanatçılara, sporculara yaptırım uygulayan Batı, İtalya'da Dostoyevski'yi bir dersten çıkarmıştı. Bu akıl dışı kararlara Dünya Kedi Kayıtları Federasyonu (FIFE)'nun aldığı karar eklendi.Kuruldan yapılan açıklamada Rusya’nın askeri operasyonu işgal olarak nitelendirildi, Rusya saldırgan ilan edildi:“FIFE Yönetim Kurulu, Rusya Federasyonu ordusunun Ukrayna Cumhuriyeti'ni işgal etmesi ve bir savaş başlatması karşısında şok ve dehşet içindedir. Çok sayıda masum insan öldü, çok daha fazlası yaralandı ve yüz binlerce Ukraynalı hayatlarını kurtarmak için evlerini terk etmek zorunda kaldı. Bu benzeri görülmemiş saldırganlık eyleminin neden olduğu yıkıma ve kaosa hepimiz tanık olabiliriz.Bunun da ötesinde, Ukraynalı dost kedi meraklılarımız, bu zor koşullarda kedilerine ve diğer hayvanlara umutsuzca bakmaya çalışıyorlar. Polonya, Romanya, Macaristan, Slovakya ve Moldova gibi Ukrayna'ya komşu olan FIFE kulüplerinin birçok üyesinin Ukraynalı yetiştirici arkadaşlarına yardım eli uzatmasından son derece mutluyuz.”Bu açıklamanın ardından FIFE Rusya’dan yetiştirilen hiçbir kedinin Rusya dışında herhangi bir FIFE kütüğüne kaydedilmemesi, Rusya’da yaşayanlara ait hiçbir kedinin FIFE fuarına katılamayacağı belirtildi:FIFE Kurulu, bu vahşete tanık olup hiçbir şey yapamayacağını düşünerek 01.03.2022 tarihinden itibaren şu kararı aldı:● Rusya'da yetiştirilen hiçbir kedi, hangi kuruluş tarafından yayınlanırsa yayınlansın, Rusya dışında herhangi bir FIFE soy kütüğüne kaydedilemez ve kaydedilemez.● Rusya'da yaşayan katılımcılara ait hiçbir kedi, bu katılımcıların hangi organizasyona üye olduklarına bakılmaksızın, Rusya dışındaki hiçbir FIFE fuarına alınamaz.Açıklamada kısıtlamaların 31 Mayıs’a kadar geçerliği olduğu ifade edildi. FIFE aynı zamanda Ukrayna’daki kedi yetiştiricilerini destekleme kararı aldı:“Bu kısıtlamalar 31.05.2022 tarihine kadar geçerlidir ve gerektiğinde gözden geçirilecektir.İşte Rusya’nın yasakladığı o kediler:Donskoy, 1980'lerin sonlarında Rusya'da bir yetiştiricinin baskın tüysüz bir gen taşıyan bir kediyi yerel bir erkek kedi ile çaprazlaması sonucu ortaya çıktı. Donskoy'lar oldukça sevecen, akıllı ve girişken olma eğilimindedir. Günün çoğunda yanlarında olmayı tercih ederler. Ayrıca kürksüz oldukları için hem soğuktan hem de güneş yanığından korunmaya ihtiyaçları vardır.Kurilian kısa kuyruğu, seçici olarak yetiştirilmemiş, doğal olarak oluşan bir cinstir. Bu kediler, 200 yılı aşkın bir süredir Rusya'nın Sahalin Adası ve Kamçatka Yarımadası'nda yaşıyor. Ayrıca Rusya ile Japonya'yı birleştiren Kuril Takımadaları'nda da bulundular. Vahşi bir kedi görünümüne sahip olabilirler, ancak şaşırtıcı derecede yumuşak huylu ve sevecendirler. Bununla birlikte, vahşi mirasları göz önüne alındığında, yüksek bir av sürüşüne ve enerji seviyelerine sahiptirler.Eskiden Tay bobtail olarak adlandırılan Mekong bobtail, adını Güneydoğu Asya'dan geçen ünlü nehirden almıştır. Cins, nehir boyunca yer alan Asya ülkelerinde doğal olarak ortaya çıkmasına rağmen, Mekong bobtail, Rusya'ya ithal edilene kadar resmi olarak bir cins olarak geliştirilmemiştir. Bugün, bu kediler arkadaş canlısı, eğlenceli, meraklı ve girişken oldukları bilinmektedir.Bu cinsin kesin kökeni net değil, ancak Rusya'ya özgü olduğu yaygın olarak kabul ediliyor. Atletik ve zarif görünümleriyle Rus blues'ları, 19. yüzyılda Rusya çarları tarafından tercih edildi. Bu kediler oldukça çekingen bir yapıya sahip olma eğilimindedir ve yabancılara karşı temkinli olabilirler, ancak sizi bir kez tanıdıklarında güçlü bağlar geliştirirler. Nazik, sevecen ve oyuncudurlar ama yine de günde birkaç saat yalnız kalmaktan memnun olacak kadar bağımsızdırlar.Bu cins, doğu Rusya'da geniş bir ormanlık subarktik bölge olan Sibirya taygasından geliyor. Bölgede çok uzun ve aşırı soğuk kışlar yaşanır, bu nedenle Sibirya kedisinin yalıtımını korumak için çok yoğun, yarı uzun tüylü üçlü bir kürkü vardır. Sevecenliğiyle tanınan Sibiryalılar, insanlarıyla birlikte olmayı severler. Aynı zamanda oyuncu, aktif ve zekidirler ve sıkılmalarını önlemek için bol bol zenginleştirmeye ihtiyaçları vardır.Karelya kısa kuyruklu kedi ilk olarak 1994 yılında tanınan ender bir Rus kedi ırkıdır. Genellikle, çocuklu ve diğer hayvanlar da dahil olmak üzere birçok türde eve uyum sağlayabilen, arkadaş canlısı ve uyumlu bir kedidir. Karelya kısa kuyrukluları aileleriyle vakit geçirmekten hoşlanırlar, ancak aynı zamanda genellikle sessizdirler ve ilgi istemezler.Peterbald, 1990'larda Rusya'da bir Donskoy ve bir Oriental stenografi arasında üreme yoluyla ortaya çıktı. Görünümü iyileştirmek için o zamandan beri diğer kedi ırkları eklendi. Bu kediler oldukça zekidir ve ilgiyi severler. Sıklıkla en sevdikleri kişiyi odadan odaya takip edecekler ve kucağınıza atlama şansını kaçırmayacaklar.Toybob'lar ilk olarak 1980'lerde Rusya'da spontan bir genetik mutasyondan kaynaklanan görüldü. Kısa, bükülmüş bir kuyruğu olan bir kedi, bir kısa kuyruklu alışılmadık derecede küçük bir yavru kedi ile sonuçlanan bir kısa kuyruklu kedi ile yetiştirildi. Toybobs her zaman ortalama bir kedi yavrusu büyüklüğünde kalabilir, ancak büyük kişilikleri vardır. Oynamayı severler ve oldukça çeviktirler ve aynı zamanda birinin kucağına sarılmaktan da memnundurlar.Ussuri, belirsiz bir kökene sahip çok nadir bir kedi cinsidir. Rusya'nın Amur Nehri bölgesinde vahşi orman kedileriyle beslenen evcil kedilerin, oldukça vahşi bir görünüme sahip bu melezi yaratması muhtemeldir. Bu kediler, güçlü bir av sürüşü ile atletik ve aktif olma eğilimindedir. En sosyal ve cana yakın kediler değiller ama genellikle aileden bir kişiyle güçlü bir bağ kurarlar.Neva Masquerade kedisi, Sibirya kedisinin uzun tüylü bir versiyonu olan bir Rus cinsidir. Bu kedigiller ayrıca Sibirya'dan biraz daha büyük olma eğilimindedir. Genellikle arkadaş canlısı ve oyuncudurlar ve oldukça sesli olabilirler. Ve paltolarını temiz tutmak ve paspaslardan uzak tutmak için yeterli miktarda tımarlamaya ihtiyaçları var.