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Antalya'da hortum yıktı geçti: Çok sayıda ev ve sera zarar gördü

Antalya'nın Serik ilçesinde etkili olan hortumda çok sayıda ev ve sera zarar gördü, Merkez Camii'nin minaresi yıkıldı. Serası hasar gören Mustafa Nacak "Seralarımızı, hortum aldı. Yol boyu gittiği yerde bir tane sera koymadı. Devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz. En az 250 bin zararımız var" dedi.

Ekleme: 3.03.2022 - 16:41 Güncelleme: 3.03.2022 - 16:42 / Editör: Ozge Selin
Serik ilçesi Çandır Mahallesi'nde dün gece sağanak ve fırtına etkili oldu, hortum oluştu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle çok sayıda ev ve sera alanı zarar gördü. Merkez Camii minaresi de hortum nedeniyle müezzinin evinin üzerine devrildi.

Merkez Camii'nin yanındaki binada oturan İnci Kılınç, "Akşam saat 10 sıralarında büyük bir hortum ile patlama sesi geldi. Sonra içerideki kişileri çıkarmaya başladık. Minare yıkıldı. Alabildiğimiz eşyaları aldık. Arabalara koyduk. Çocukları sakinleştirmeye çalıştık. Evin içerisinde köyün müezzini oturuyor. 2 küçük çocukları vardı. Onları ve eşini çıkardık. Çok büyük bir afet yaşadık" dedi.

Günün ağarmasıyla bölge halkı, evlerinde ve seralarda tadilat çalışmasına başladı. İsmail Nacak, "Dün gece bir anda hortum geldi. Her şeyi alıp, götürdü. Yapacak bir şey yok, Allah'tan geldi. Seraları hepsini götürdü. Cenab-ı Allah kuşları korumuş. Bu barakanın içerisinde güvercinler var, kader" dedi. Serası hasar gören Mustafa Nacak ise "Akşam 9-10 arasında çok şiddetli fırtına oldu. Seralarımızı, hortum aldı. Yol boyu gittiği yerde bir tane sera koymadı. Devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz. En az 250 bin TL zararımız var" diye konuştu.

Hortum nedeniyle evi zarar gören Elif Kılınç da "Hortum çıkıp, camları her yeri kırıp geçirdi. Evimi böyle görünce şok geçirdik. Sabah erken geldik, tadilatını yaptırıyoruz. İçini temizleyip silip süpüreceğiz. Hortumun geçtiği her yerde hasar var" ifadelerini kullandı.
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