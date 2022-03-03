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AK Parti'den önemli adım! Ticari hesaplara TMSF güvencesi geliyor

AK Parti, yeni ekonomi politikaları kapsamında vatandaş ile iş dünyasına yönelik önemli adımlar atmaya devam ediyor. Önümüzdeki günlerde esnaf ve KOBİ'leri yakından ilgilendiren önemli bir adım atılacak. Bankalardaki ticari hesaplar için de mevduat güvencesi getirilecek. TMSF'de bulunan şirketlerin satılarak özel sektör tarafından işletilmesi sağlanacak.

Ekleme: 3.03.2022 - 09:13 Güncelleme: 3.03.2022 - 09:23 / Editör: Ozge Selin
AK Parti'den önemli adım! Ticari hesaplara TMSF güvencesi geliyor
Önümüzdeki günlerde esnaf ve KOBİ'leri yakından ilgilendiren önemli bir adım atılacak. Bankalardaki ticari hesaplar için de mevduat güvencesi getirilecek.

AK Parti önümüzdeki günlerde Meclis gündemine getireceği yasa teklifinin hazırlıklarını sürdürüyor. Teklif kapsamında yapılması planlananlar şöyle:

300 MİLYAR LİRAYA GÜVENCE
Bankalardaki mevduatlar için şu anda sadece gerçek kişiler için güvence veriliyor. Bankanın batması halinde vatandaşın mevduatının 200 bin liraya kadar olan bölümü sigortalanıyor yani devlet tarafından ödeniyor.

Teklif ile güvencenin kapsamı genişletilecek. Bankalardaki ticari hesapların da 200 bin liraya kadar olan bölümü güvence altına alınacak. Bundan özellikle KOBİ'ler ile esnaf yararlanacak. Yapılacak düzenleme kapsamında 300 milyar lira civarında ticari mevduat güvence altına alınmış olacak.

TMSF ŞİRKETLERİNİN SATIŞI
TMSF'ye devredilen şirketlerin devlet yerine özel sektör tarafından yönetilmesinin daha verimli olacağı sonucuna varıldı. Devletin genel işleyişi içinde şirketlerin potansiyelinin tam olarak hayata geçirilememesinden hareketle bir düzenle yapılacak.

TMSF'de bulunan şirketlerin hızla satılması sağlanacak. Satıştan gelen para bankada bloke edilip nemalandırılacak. Dava sonucunda şirketin sahibi kazanırsa para iade edilecek, kaybederse Hazine'ye geçecek.

ŞİRKET YÖNETİCİLERİNE GÜVENCE
TMSF bünyesindeki şirketlere atanan kayyumlara ilişkin yapılması planlanan düzenlemenin detayları ortaya çıkmaya başladı. TMSF şirketlerine atanan kayyımlara getirilecek güvence Adalet Bakanlığı sistemine benzeyecek. Herhangi bir dava durumunda kurum hatası varsa kuruma, kayyumun kusuru varsa kayyuma rücu edecek.
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