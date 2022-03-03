3 Mart Yayın Akışı Nasıl? 3 Mart 2022 Perşembe Bugün Televizyonda Neler Var?
3 Mart yayın akışı birçok kişi tarafından oldukça merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında bugün televizyonda neler var sorusu oldu. Peki, Bugün televizyonda neler var? Bugün televizyonda hangi diziler var? 3 Mart yayın akışı nasıl? İşte merak edilenler...
3 Mart yayın akışı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 3 Mart yayın akışı nasıl ve bugün televizyonda neler var sorusu yer aldı. Akşam evde dizi keyfi yapmak isteyenler araştırmalarını hızlandırdı. Birçok farklı dizinin yayın hayatına başlamasıyla izleyiciler karar vermekte zorluk yaşıyor. 3 Mart yayın akışı nasıl ve 3 Mart bugün televizyonda neler var sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
3 Mart Yayın Akışı Nasıl?
3 Mart yayın akışı birçok kişi tarafıdnan merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 3 Mart yayın akışı nasıl ve 3 Mart bugün televizyonda neler var soruları yer alıyor. Akşam evde dizi keyfi yapmak isteyenler aaştırmalarını hızlandırdı. 3 Mart yayın akışı şu şekilde sırlanabilir;
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Bir Zamanlar Çukurova
00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Camdaki Kız
00:15 Üç Kız Kardeş
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Söz
18:30 Star Haber
20:00 Mutlu Canavar Ailesi
22:00 Mutlu Canavar Ailesi
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
11:00 Mahkum
13:00 En Hamarat Benim
16:45 Fulya ile Umudun Olsun
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Mahkum
23:45 Aşk Mantık İntikam
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:03 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:05 Tek Yürek
08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:30 Alişan İle Hayata Gülümse (Canlı)
12:15 Şehirden Uzakta (Altyazılı)
13:15 Beni Böyle Sev
16:30 Seksenler (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı)
00:15 Yerli Dizi
02:30 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı)
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Gelin Evi
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:00 Gelin Evi Fiskos
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Asla Vazgeçme
18:10 Senin Hayatın
18:45 SHOW Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8'de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
11:15 Survivor All Star
13:00 Survivor Panorama
14:45 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star
00:15 Survivor Ekstra
07:45 - Sonay Gökhan'la Biz Bize (Yeni Bölüm)
08:45 - Söylemezsem Olmaz (Canlı)
11:00 - Nur Viral'le Hayatta Her Şey Var (Canlı)
13:00 - Kalk Gidelim (Dizi Film)
15:45 - Belma Belen'le Geziyoruz (Yeni Bölüm)
16:45 - Kurtlar Vadisi Pusu (Dizi Film)
18:30 - Beyaz Ana Haber (Canlı)
19:30 - KÖSTEBEK (Film)
22:00 - KORKUNÇ SALGIN (Film)
23:30 - Ne Var Ne Yok (Canlı)
01:15 - KÖSTEBEK (Film)
03:15 - Kurtlar Vadisi Pusu (Dizi Film)
05:15 - Kur'an-ı Kerim Cüz (Band)
06:00 - KORKUNÇ SALGIN (Film)