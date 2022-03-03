3 Mart Yayın Akışı Nasıl? 3 Mart 2022 Perşembe Bugün Televizyonda Neler Var?

3 Mart Yayın Akışı Nasıl?



birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesorusu yer aldı. Akşam evde dizi keyfi yapmak isteyenler araştırmalarını hızlandırdı. Birçok farklı dizinin yayın hayatına başlamasıyla izleyiciler karar vermekte zorluk yaşıyor. 3 Mart yayın akışı nasıl vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.3 Mart yayın akışı birçok kişi tarafıdnan merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer alıyor. Akşam evde dizi keyfi yapmak isteyenler aaştırmalarını hızlandırdı. 3 Mart yayın akışı şu şekilde sırlanabilir;ATV YAYIN AKIŞI08:00 Kahvaltı Haberleri10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert13:00 ATV Gün Ortası14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane16:20 Esra Erol'da19:00 ATV Ana Haber20:00 Bir Zamanlar Çukurova00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta DoğruKANAL D YAYIN AKIŞI07:00 Sihirli Annem09:00 Neler Oluyor Hayatta?11:00 Yaprak Dökümü13:00 Gelinim Mutfakta16:00 Arka Sokaklar18:45 Kanal D Ana Haber20:00 Camdaki Kız00:15 Üç Kız KardeşSTAR TV YAYIN AKIŞI07:00 Mesut Yar ile Bugün09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde16:00 Söz18:30 Star Haber20:00 Mutlu Canavar Ailesi22:00 Mutlu Canavar AilesiFOX TV YAYIN AKIŞI08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat10:45 Ekonomi Arası11:00 Mahkum13:00 En Hamarat Benim16:45 Fulya ile Umudun Olsun19:00 FOX Ana Haber20:00 Mahkum23:45 Aşk Mantık İntikamTRT 1 YAYIN AKIŞI05:03 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı05:05 Tek Yürek08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi09:30 Alişan İle Hayata Gülümse (Canlı)12:15 Şehirden Uzakta (Altyazılı)13:15 Beni Böyle Sev16:30 Seksenler (Altyazılı)19:00 Ana Haber (Canlı)19:55 İddiaların Aksine20:00 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı)00:15 Yerli Dizi02:30 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı)SHOW TV YAYIN AKIŞI06:00 Gelin Evi08:00 Bu Sabah10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk12:00 Gelin Evi Fiskos12:30 Gelin Evi15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Asla Vazgeçme18:10 Senin Hayatın18:45 SHOW Ana Haber20:00 Güldür Güldür ShowTV8 YAYIN AKIŞI07:15 8'de Sağlık08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa11:15 Survivor All Star13:00 Survivor Panorama14:45 Canım Annem16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz20:00 Survivor All Star00:15 Survivor Ekstra07:45 - Sonay Gökhan'la Biz Bize (Yeni Bölüm)08:45 - Söylemezsem Olmaz (Canlı)11:00 - Nur Viral'le Hayatta Her Şey Var (Canlı)13:00 - Kalk Gidelim (Dizi Film)15:45 - Belma Belen'le Geziyoruz (Yeni Bölüm)16:45 - Kurtlar Vadisi Pusu (Dizi Film)18:30 - Beyaz Ana Haber (Canlı)19:30 - KÖSTEBEK (Film)22:00 - KORKUNÇ SALGIN (Film)23:30 - Ne Var Ne Yok (Canlı)01:15 - KÖSTEBEK (Film)03:15 - Kurtlar Vadisi Pusu (Dizi Film)05:15 - Kur'an-ı Kerim Cüz (Band)06:00 - KORKUNÇ SALGIN (Film)