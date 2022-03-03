3 Mart Hava Durumu Nasıl? Bugün Hava Nasıl Olacak?

Kar Ne Zaman Yağacak?



3 Mart Hava Durumu Nasıl?



Sabah saatlerinden itibaren ülke genelinde şiddetli yağışların görülmesi nedeniyle vatandaşlar Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak açıklamaları ilgiyle takip ediyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesorusu yer aldı. Niğde, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Sivas Tokat ve Amasya ile Samsun, Ordu ve Giresun illerinde yüksek yerlerde şiddetli kar yağışının etkili olacağı aktarıldı.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Sabah saatlerinden itibaren ülke genelinde şiddetli yağışların görülmesiyle vatandaşlar konu hakkında araştırmalara başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından şiddetli kar yağışının etkili olacağının belirtilmesiyle en sık aratılanlar arasındasorusu yer aldı. Bugün itibariyle Sinop ve çevre illerde kar yağışı beklendiği aktarıldı.birçok kişi tarafından merak ediliyor. Şiddetli sağnak yağışın etkili olmasıyla vatandaşlar konuyla ilgili detayları merak etti. İşte 3 Mart illere göre hava durumu;EDİRNE -2°C, 9°CParçalı ve çok bulutluİSTANBUL 2°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, hafif yağmurluKOCAELİ 2°C, 6°CÇok bulutlu, yağmurluTEKİRDAĞ 1°C, 8°CÇok bulutlu, yarın hafif yağmurluA.KARAHİSAR -3°C, 1°CÇok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlıDENİZLİ 1°C, 5°CÇok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlıİZMİR 4°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, güney kesimleri hafif sağanak yağışlıMUĞLA 1°C, 5°CParçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlıADANA 11°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA 10°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli, doğusunda çok kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY 10°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıISPARTA 0°C, 2°CÇok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmurlu, yer yer yoğun kar yağışlıANKARA -2°C, 1°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, zamanla kar yağışlı.ESKİŞEHİR -2°C, 2°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlıKAYSERİ 2°C, 6°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıKONYA -1°C, 1°CÇok bulutlu, yer yer kuvvetli ve yoğun olmak üzere, karla karışık yağmur ve kar yağışlıBOLU -2°C, 1°CÇok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlıZONGULDAK 2°C, 5°CÇok bulutlu, yağmurluRİZE 5°C, 8°CÇok bulutlu, yağmurlu ve yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıTRABZON 5°C, 8°CÇok bulutlu, yağmurlu ve yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlıMALATYA 6°C, 11°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu