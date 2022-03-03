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3 Mart Hava Durumu Nasıl? Bugün Hava Nasıl Olacak?

Sabah saatlerinden itibaren en sık aratılanlar arasında 3 Mart hava durumu nasıl sorusu yer alıyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 3 Mart hava durumu nasıl sorusu yer alıyor. Peki, 3 Mart hava durumu nasıl? Bugün hava nasıl olacak? 3 Mart bugün hava nasıl? İşte merak edilenler...

Ekleme: 3.03.2022 - 09:30 Güncelleme: 3.03.2022 - 09:35 / Editör: Ozge Selin
3 Mart Hava Durumu Nasıl? Bugün Hava Nasıl Olacak?
Sabah saatlerinden itibaren ülke genelinde şiddetli yağışların görülmesi nedeniyle vatandaşlar Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak açıklamaları ilgiyle takip ediyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 3 Mart hava durumu nasıl ve 3 Mart bugün hava nasıl olacak sorusu yer aldı. Niğde, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Sivas Tokat ve Amasya ile Samsun, Ordu ve Giresun illerinde yüksek yerlerde şiddetli kar yağışının etkili olacağı aktarıldı. 3 Mart hava durumu nasıl ve bugün hava nasıl sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

Kar Ne Zaman Yağacak?


Sabah saatlerinden itibaren ülke genelinde şiddetli yağışların görülmesiyle vatandaşlar konu hakkında araştırmalara başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından şiddetli kar yağışının etkili olacağının belirtilmesiyle en sık aratılanlar arasında kar ne zaman yağacak sorusu yer aldı. Bugün itibariyle Sinop ve çevre illerde kar yağışı beklendiği aktarıldı.


3 Mart Hava Durumu Nasıl? Bugün Hava Nasıl Olacak?

3 Mart Hava Durumu Nasıl?


3 Mart hava durumu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Şiddetli sağnak yağışın etkili olmasıyla vatandaşlar konuyla ilgili detayları merak etti. İşte 3 Mart illere göre hava durumu;

EDİRNE -2°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 2°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmurlu
KOCAELİ 2°C, 6°C
Çok bulutlu, yağmurlu
TEKİRDAĞ 1°C, 8°C
Çok bulutlu, yarın hafif yağmurlu
A.KARAHİSAR -3°C, 1°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DENİZLİ 1°C, 5°C
Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı
İZMİR 4°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimleri hafif sağanak yağışlı
MUĞLA 1°C, 5°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
ADANA 11°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 10°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli, doğusunda çok kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 10°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA 0°C, 2°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmurlu, yer yer yoğun kar yağışlı
ANKARA -2°C, 1°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, zamanla kar yağışlı.
ESKİŞEHİR -2°C, 2°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

3 Mart Hava Durumu Nasıl? Bugün Hava Nasıl Olacak?

KAYSERİ 2°C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KONYA -1°C, 1°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli ve yoğun olmak üzere, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
BOLU -2°C, 1°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ZONGULDAK 2°C, 5°C
Çok bulutlu, yağmurlu
RİZE 5°C, 8°C
Çok bulutlu, yağmurlu ve yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
TRABZON 5°C, 8°C
Çok bulutlu, yağmurlu ve yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı
MALATYA 6°C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu


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