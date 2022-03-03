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3 Mart Hangi İllerde Okullar Tatil Edildi? Bugün Okullar Tatil Mi?

3 Mart tatil edilen okullar listesi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle valilikler tarafından yapılacak açıklamalar ilgiyle takip edildi. Peki, 3 Mart hangi illerde okullar tatil edildi? 3 Mart tatil edilen kullar hangileri? Bugün okullar tatil mi? İşte merak edilenler...

Ekleme: 3.03.2022 - 09:52 Güncelleme: 3.03.2022 - 09:56 / Editör: Ozge Selin
3 Mart Hangi İllerde Okullar Tatil Edildi? Bugün Okullar Tatil Mi?
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Valilikler tarafından okullarla ilgili açıklamalar yapılmaya başlandı. Bu nedenle veliler ve öğrenciler konuyla ilgili detayları merak etti. Okulların tatil olup olmadığını öğrenmek isteyenler arama motorlarına yönelerek bugün okullar tatil mi ve 3 Mart hangi okullar tatil edildi sorularına cevap aramaya başladı. Isparta ve Burdur Valilikleri tarafından tatil açıklamasının yapılmasıyla diğer illerdekiler de konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. 3 Mart hangi illerde okullar tatil ve bugün okullar tatil mi sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

3 Mart Hangi İllerde Okullar Tatil Edildi?


3 Mart günü etkili olan şiddetli yağış ve olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. 3 Mart hangi illerde okullar tatil edildi ve 3 Mart bugün okullar tatil mi soruları en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Bu nedenle valilikler tarafından yapılan açıklamalar ilgiyle takip edildi. 3 Mart tatil edilen okullar listesi şu şekilde sıralanabilir;

Denizli Valiliği tarafından şiddetli kar yağışı nedeniyle okulların tatil edileceği belirtildi. Valilik tarafından yapılan açıklamada “İlimizdeki olumsuz hava şartlarının insan sağlığı ve trafik güvenliği açısından riskler oluşturabileceğinden 03 Mart 2022 Perşembe günü bir gün süreyle, tüm seviyedeki okullarda eğitim-öğretime ara verilmesine, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelimizin idari izinli sayılmasına Valiliğimizce karar verilmiştir.” İfadeleri kullanıldı.


3 Mart Hangi İllerde Okullar Tatil Edildi? Bugün Okullar Tatil Mi?

Isparta ilinde de 15.00 saatinde başlayan şiddetli kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi. Kar kalınlığının 7 santimetreye ulaşmasıyla Özel İdare ve Karayolları ekibi konuyla ilgili tuzlama çalışmalarına başladı.

3 Mart Hangi İllerde Okullar Tatil Edildi? Bugün Okullar Tatil Mi?

Burdur ilinde etkili olan yoğun kar yağışı sebebiyle don ve buzlanma olaylarına karşı tedbirli olmak için okullar tatil edildi. Bu nedenle Burdur Valiliği tarafından yapılan açıklama da ilgiyle takip edildi. Burdur Valiliği yaptığı açıklamada Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı resmi ve özel anaokullarında, özel eğitim anaokullarında, ilkokullar, ortaokullar ve liselerde; yüz yüze eğitim faaliyetlerinin rehabilitasyon merkezlerinin, yaygın eğitim kurslarının ve tüm özel kursların yüz yüze eğitimlerine, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı kreş ve gündüz bakım evlerinde hizmete, Burdur merkez ve ilçelerinde görevli fiziki engeli olan tüm engelliler, bakmakla yükümlü olduğu engelli yakını olan, hamile ve on yaş altı çocuğu olan kamu çalışanları bir gün izinli sayılmasına karar verilmiştir” ifadelerini kullandı.

-Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek de olumsuz hava şartları nedeniyle okulların tatil edildiğini belirtti. Okulların tatil edilmesinin ardından aynı zamanda kentte görev yapan hamile, engelli ve gazi olan kamu görevlilerinin de 1 gün izinli olacağı aktarıldı.

3 Mart hangi illerde okullar tatil edildi ve 3 Mart bugün okullar tatil mi sorularına cevapları sizler için derledik. Konu hakkında güncel gelişmelerden haberdar olmak için sitemizi takip edebilirsiniz.


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