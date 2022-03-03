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1915 Çanakkale Köprüsü için geri sayım başladı

Çanakkale Zaferi’nin 107’nci yıldönümünde hizmete girecek dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü’nün açılışı için geri sayım başladı

Ekleme: 3.03.2022 - 09:24 Güncelleme: 3.03.2022 - 09:31 / Editör: Ozge Selin
1915 Çanakkale Köprüsü için geri sayım başladı
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıldönümü kapsamında, Çanakkale'nin tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'nde düzenlenecek tören için hazırlıklar başladı. Törenler öncesinde Şehitler Abidesi'nde bulunan rölyefte rötuş ve temizlik çalışması yapıldı.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Çanakkale Deniz Zaferi'mizin 107. yıl etkinliklerine çalışmaya başladık ve Tarihi Alan Başkanlığı olarak yine bu büyük zaferimizi devletimiz ve milletimizle büyük bir coşku ile kutlayacağız, hazırlıklarımız başladı.

İnşallah, her zaman olduğu gibi Sayın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da teşrifleriyle Çanakkale Deniz Zaferi'mizi 18 Mart'ta büyük bir onur ve coşkuyla kutlamış olacağız. Çünkü, Çanakkale denildiği zaman Türk milletinin kalbi başka atmaya başlar, Türkiye'de akan sular durur ve herkes Çanakkale'yi çok sever. Çünkü Çanakkale bizim ortak paydamız ve değerimiz" dedi.

'O GÜN BiR BAŞKA OLACAK'
18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıldönümünde dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacağını belirten Başkan Kaşdemir, "İnşallah Sayın Başkan Recep Tayyip Erdoğan bu büyük köprüyü açmış olacak.

Bu da bir simgedir, tarihe vurulan bir mühürdür. Nasıl Çanakkale Zaferi'mizle tarihe Türk milleti olarak bir mühür vurduk, bu Çanakkale Boğazı'na yapmış olduğumuz köprüyle de tarihte önemli bir olay gerçekleşmiş oluyor.

Hem 18 Mart Deniz Zaferi'miz hem de Çanakkale Köprü'müzün açılışıyla tarihsel bir gün yaşayacağız. Tarihi Alan Başkanlığı olarak da biz, gelen misafirlerimizi ağırlamak için bütün çalışmalarımızı yapmaya başladık.

Yine her zaman olduğu gibi buraya gelen bütün misafirlerimiz, Çanakkale ruhunu hissedecekler ve Çanakkale o gün başka bir gün yaşayacak ve bir kez daha şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet ve minnetle yâd edeceğiz" diye konuştu.

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1915 Çanakkale Köprüsü için geri sayım başladı
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