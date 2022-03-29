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Zelenskiy'den müzakere açıklaması: Olumlu sinyaller var

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilen toplantıya ilişkin yaptığı açıklamada "Olumlu sinyaller var ama bu sinyaller bomba seslerini bastırmaz" dedi.

Ekleme: 29.03.2022 - 23:13 Güncelleme: 29.03.2022 - 23:24 / Editör: Ozge Selin
Zelenskiy'den müzakere açıklaması: Olumlu sinyaller var
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetleri arasında Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilen toplantıya ilişkin değerlendirmede bulundu.

'İZLENİMLER POZİTİF'

Rusya ile görüşmelerden gelen izlenimlerin pozitif olarak adlandırılabileceğini belirten Zelenskiy, 'Ama bu izlenimler Rusya'nın saldırılarının patlamalarını bastırmıyor.' dedi.

'MÜZAKERELERDE YALNIZCA SOMUT BİR SONUCA GÜVENİLEBİLİR'

Zelenskiy, 'Bizim yok olmamız için savaşmaya devam eden bir gücün temsilcilerinin sözlerine güvenmemiz için herhangi bir nedenimiz yok. Müzakerelerdeki yalnızca somut bir sonuca güvenilebilir.' dedi.

Zelenskiy'den müzakere açıklaması: Olumlu sinyaller var
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