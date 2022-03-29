  • USD: 14,79 - 14,82
  • EURO: 16,31 - 16,34
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Yeşil dönüşüme TOGG damgası! Yerli otomobil ilk kez görücüye çıkacak

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Yeşil dönüşüm konusunda farkındalık oluşturmak, sürdürülebilir ve döngüsel ekonomiye geçişi desteklemek, bilgiyi paylaşmak ve ortak aklı inşa edebilmek amacıyla Ankara Ticaret Odası öncülüğünde, ATO Congresium'da Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi (EKO İKLİM) düzenlenecek. Büyükşehirlerde yeşil dönüşümün işleneceği zirvede, "Türkiye'nin elektrikli otomobili ve çevre dostu" TOGG da sahne alacak. Fuarın 30-31 Mart'ta gerçekleştirilmesi planlanırken zirvede TOGG Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş da bir konuşma gerçekleştirecek.

Yeşil dönüşüme TOGG damgası! Yerli otomobil ilk kez görücüye çıkacak
Ekleme: 29.03.2022 - 19:02 Güncelleme: 29.03.2022 - 19:11 / Editör: Ozge Selin
Yeşil dönüşüme TOGG damgası! Yerli otomobil ilk kez görücüye çıkacak
Türkiye'nin yerli otomobili TOGG için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. EKO İKLİM Zirvesi kapsamında, iklim, çevre, ekonomi, gibi birçok konuda global stratejiler, üretim, ticaret, sanayi, tarım, finansman, denizcilik, eğitim, teknoloji, yerel yönetimler ve daha birçok alan A'dan Z'ye ele alınacak.

Zirve kapsamında yapılacak oturumlarla "İklim Değişikliği ve Global Stratejiler", "İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri", "Büyükşehirlerde Yeşil Dönüşüm", "Parlamentoda İklim Değiştirmek", "Sanayinin, Ticaretin Yeşil Dönüşümü" gibi başlıklarda konular tartışılacak.

ATO Başkanı Gürsel Baran'ın açılış konuşmasını yapacağı zirvede, 10 ayrı alanda 321 konuşmacı yer alacak.

Zirve, eski devlet başkanlarından büyükelçilere, kamu kurum ve kuruluşlarından yerel yönetimlere, üniversitelerden iş dünyasına, organize sanayi bölgelerinden KOBİ'lere, uluslararası kuruluşlardan bankalara, sivil toplum kuruluşlarından yazar ve sanatçılara kadar toplumun tüm kesimlerini bir araya getirecek.

TOGG, TÜRKİYE'DE İLK KEZ GÖRÜCÜYE ÇIKACAK

Büyükşehirlerde yeşil dönüşümün de işleneceği zirvede, "Türkiye'nin elektrikli otomobili ve çevre dostu" TOGG da sahne alacak.

Zirvede TOGG Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş da bir konuşma gerçekleştirecek.

Geçen yıl ABD'deki lansmanda dünyanın dikkatini çeken TOGG, EKO İKLİM Zirvesi ile Ankara'da da ülkemizde ilk kez bu zirvede lansman yapacak.



Edirne'de aynı aileden 4 kişi ölü bulunmuştu! Katliamın detayları ortaya çıktı
29 Mart koronavirüs tablosu belli oldu
16 yıl önce kayıp ihbarı yapılmıştı! Serap Başer'in cesedi parçalanmış halde bulundu
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan çok net S-400 mesajı: O dosyayı kapattık!
Yeşil dönüşüme TOGG damgası! Yerli otomobil ilk kez görücüye çıkacak
Bodrum'da kadını darp eden CHP'li tutuklandı
Ukrayna ile müzakere sonrası Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama: Türkiye'ye minnettarız
Araç sahipleri dikkat! Sadece 2 gün kaldı...
Otobüs yolda su boruda gidemiyor! İBB bakım çalışmasında İSKİ'nin su borusunu patlattı!
Bakanlıktan Yap-İşlet-Devret modeli ile ilgili eleştiri haberlerine sert tepki: Takdir etmeleri beklenemezdi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan tarihi zirve sonrası flaş mesajlar
Ankara'da ByLock operasyonu! Evlere kod göndermişler!
Kılıçdaroğlu’nun avukatına 'Cumhurbaşkanı’na hakaretten' dava
Rusya ve Ukrayna heyetinden tarihi zirve sonrası peş peşe açıklamalar! 'NATO'ya girmeyeceğiz! Türkiye garantör olsun'
Fransız vatandaşın 'geçinemiyoruz' isyanına Macron'dan çaresiz cevap: Bu duruma reçetimiz yok
Gün geçmiyor ki bir İETT otobüsü arızası yaşanmasın! Pendik’te İETT otobüsünde yangın paniği!
Alman gazeteci Weimer'den 'Haftanın Şahsiyeti Erdoğan'
Kritik viraj! Milyon gözü Mayıs ayında! 3600 ek gösterge, sözleşmeliye kadro ve EYT düzenlemesi...
1915 Çanakkale Köprüsü ortaklarından Başar Arıoğlu CHP'ye sordu: 500 milyon kime gitti?
Eymen halası Zerrin Akça'nın kullandığı cipin altında kalarak hayatını kaybetti! Bilirkişi raporu: Kutsal Hazar Eymen Kara terk edilme...
EPDK'dan elektrik kararı: Faturalarda yeni dönem

EPDK'dan elektrik kararı: Faturalarda yeni dönem

Anlaşma sağlandı! Yüzde 60 oranında zam

Anlaşma sağlandı! Yüzde 60 oranında zam

Arda Güler için tarihi bonservis bedeli! Yok artık...

Arda Güler için tarihi bonservis bedeli! Yok artık...

Edirne'de vahşet! 4 kişilik aile evlerinde...

Edirne'de vahşet! 4 kişilik aile evlerinde...

Ramazan öncesi kritik uyarı! Merdiven altı ürünlere dikkat!

Ramazan öncesi kritik uyarı! Merdiven altı ürünlere dikkat!

Dev projede sona doğru! Türkiye'de ikinci olacak!

Dev projede sona doğru! Türkiye'de ikinci olacak!