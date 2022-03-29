Yeşil dönüşüme TOGG damgası! Yerli otomobil ilk kez görücüye çıkacak

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Yeşil dönüşüm konusunda farkındalık oluşturmak, sürdürülebilir ve döngüsel ekonomiye geçişi desteklemek, bilgiyi paylaşmak ve ortak aklı inşa edebilmek amacıyla Ankara Ticaret Odası öncülüğünde, ATO Congresium'da Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi (EKO İKLİM) düzenlenecek. Büyükşehirlerde yeşil dönüşümün işleneceği zirvede, "Türkiye'nin elektrikli otomobili ve çevre dostu" TOGG da sahne alacak. Fuarın 30-31 Mart'ta gerçekleştirilmesi planlanırken zirvede TOGG Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş da bir konuşma gerçekleştirecek.

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. EKO İKLİM Zirvesi kapsamında, iklim, çevre, ekonomi, gibi birçok konuda global stratejiler, üretim, ticaret, sanayi, tarım, finansman, denizcilik, eğitim, teknoloji, yerel yönetimler ve daha birçok alan A'dan Z'ye ele alınacak.Zirve kapsamında yapılacak oturumlarla "İklim Değişikliği ve Global Stratejiler", "İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri", "Büyükşehirlerde Yeşil Dönüşüm", "Parlamentoda İklim Değiştirmek", "Sanayinin, Ticaretin Yeşil Dönüşümü" gibi başlıklarda konular tartışılacak.ATO Başkanı Gürsel Baran'ın açılış konuşmasını yapacağı zirvede, 10 ayrı alanda 321 konuşmacı yer alacak.Zirve, eski devlet başkanlarından büyükelçilere, kamu kurum ve kuruluşlarından yerel yönetimlere, üniversitelerden iş dünyasına, organize sanayi bölgelerinden KOBİ'lere, uluslararası kuruluşlardan bankalara, sivil toplum kuruluşlarından yazar ve sanatçılara kadar toplumun tüm kesimlerini bir araya getirecek.TOGG, TÜRKİYE'DE İLK KEZ GÖRÜCÜYE ÇIKACAKBüyükşehirlerde yeşil dönüşümün de işleneceği zirvede, "Türkiye'nin elektrikli otomobili ve çevre dostu" TOGG da sahne alacak.Zirvede TOGG Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş da bir konuşma gerçekleştirecek.Geçen yıl ABD'deki lansmanda dünyanın dikkatini çeken TOGG, EKO İKLİM Zirvesi ile Ankara'da da ülkemizde ilk kez bu zirvede lansman yapacak.