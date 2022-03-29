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Yastık altı altınlar için flaş gelişme: Artık özel bankalar da…

Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Nureddin Nebati'nin Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı'nda açıkladığı, yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması ile ilgili alınan kararlara bir yenisi daha eklendi. Bu kapsamda Kuyumcu Altın Değerleme Sistemi KAD-SİS’e ilk kez iki özel banka da dahil edildi. İstanbul Altın Rafinerisi İş Bankası ve Denizbank ile protokol imzaladı.

Ekleme: 29.03.2022 - 21:24 Güncelleme: 29.03.2022 - 21:35 / Editör: Ozge Selin
Yastık altı altınlar için flaş gelişme: Artık özel bankalar da…
İstanbul Altın Rafinerisi'nin gerçekleştirdiği “KAD-SİS Paydaş Buluşması” etkinliğinde; Kuyumcu Altın Değerleme Sistemi KAD-SİS'in tüm paydaşları olan sisteme dahil bankaların yöneticileri, Altın Değerleme Noktası (ADN) olarak seçilmiş seçkin kuyumcular ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri bir araya geldi.
Etkinlikte, sistemde bulunan bankalara ilk kez iki özel bankanın da dahil olduğu müjdesi verildi. Bu anlamda İş Bankası ve Denizbank ile protokol anlaşması imzalandı.

YILLIK 100 TON ALTIN YASTIK ALTINDAN ÇIKARILACAK

Etkinlikte konuşan İstanbul Altın Rafinerisi Yönetim Kurulu Başkanı Av. Özcan Halaç, Türkiye'de ilk kez 5 bin ton yastık altı altınının varlığını kendilerinin beyan ettiğini ileterek şunları söyledi:

“10 yılda bankalar aracılığı ile yastık altından çıkarmış olduğumuz altın 100 tondan fazla olup, rakamsal değeri 6 milyar dolardan fazladır. Geldiğimiz noktada, bankalardaki altın mevduatının toplamının 500 tondan fazla ve yaklaşık 30 milyar dolar altın olduğunu görmekteyiz. Bunun anlamı şudur; 30 milyar dolarlık altının İstanbul Altın Rafinerisi sayesinde yastık altına gitmesi yerine ekonomiye kazandırılmıştır. Tam da bu noktada, İstanbul Altın Rafinerisi olarak, taşın altına elimizi koyarak son 1,5 yıldır aktif olan Kuyumcu Altın Değerleme Sistemi (KAD-SİS) ile vatandaş, bankalar ve kuyumcular olmak üzere tüm paydaşlarının kazanç sağlayacağı yeni bir projeye imza attık. Sistem içerisindeki Altın Değerleme Noktası (ADN) olarak adlandırdığımız kuyumcularımız açısından hedefimiz bu yıl 1500 ADN ile çalışabilmek. İlk başta kamu bankaları ile çalışmaya başladığımız bu sisteme özel bankaları da dahil ederek daha da büyüdük. Hedefimiz şu ki, ADN'lerle birlikte yıllık en az 100 ton altını yastık altından çıkarmak.”

“KUYUMCULARLA AYNI SİSTEMİN PAYDAŞI OLMAKTAN MUTLUYUZ”

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, KAD-SİS sisteminde olmayı çok kıymetli bulduklarını belirterek, “Bazı illerimiz, ilçelerimiz ve bölgelerimizde bir banka şubesine ya da banka müdürüne duyulan güvenden daha çok o bölgenin kuyumcusuna güven duyuluyor. Dolayısıyla aslında kuyumcular da bir güven müessesesi. Bu anlamda bugün burada bu anlaşmaya imza atarak kuyumcularla birlikte aynı sistemin paydaşı olmaktan son derece mutluyuz” dedi.

ÇALIŞMALAR İKİ YIL ÖNCE BAŞLADI

Denizbank Genel Müdür Yardımcısı Engin Eskiduman ise, “Aslında biz sisteme girmek için altyapımızı iki yıl kadar önce hazır hale getirdik ve iki yıldır heyecanla bugünü bekliyorduk. Bugün de inşallah bu sistemin içinde yer alarak ülkemize katkı sağlamaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

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