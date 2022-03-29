Ukrayna ile müzakere sonrası Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama: Türkiye'ye minnettarız

Rusya ve Ukrayna müzakere heyetleri arasında İstanbul'da Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilen toplantı sona erdi. Toplantının ardından ilk olarak Ukrayna heyeti kameraların karşısına geçti.Heyet yaptığı açıklamada, Türkiye'nin de garantör olduğu bir güvenlik koşulunda ısrarcı olduklarını belirtti. Ukrayna, NATO'ya girmeyeceğini de belirtti. Rus heyet ise çok daha kısa bir açıklama yaptı. Görüşmelerin 2 hafta içinde süreceğini bildirdi, bazı maddelerde anlaşıldığını söyledi.'GÜVENLİK GARANTİSİ ÜZERİNDE HENÜZ ANLAŞMA SAĞLAYAMADIK'Açıklamada şu ifadeler yer aldı:'Güvenlik garantisi üzerinde henüz anlaşma sağlayamadık. Kırım gibi konular anlaşmada ayrı bir kapsamda ele alınmalıdır, görüşmeler kapsamında bu bölgelerin geleceğine karar verilmelidir. Kırım konusunda askeri güç kullanılmayacağı konusunda güvence verilmesi gerekir.''BAZI MADDELERDE UZLAŞMA SAĞLANDI'Rus heyet ise yaptığı açıklamada, iki taraf arasında bazı maddelerde uzlaşma sağlandığını ifade etti. Açıklamada, 'Ukrayna'yla yapılan görüşmeler yapıcı geçti. Dışişleri bakanları anlaşırsa liderler görüşebilir dışişleri bakanları onaylanabilir. Ukrayna heyetinin taleplerini Putin'e ileteceğiz. 2 hafta içinde görüşmeleri devam ettireceğiz.' ifadelerine yer verildi.RUSYA, KİEV VE ÇERNİHİV'DE OPERASYONLARI DURDURACAKİstanbul'daki müzakere görüşmelerine katılan Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Fomin ise, Kiev ve Çernihiv yönlerinde askeri eylemlerini azaltmaya karar verdiklerini açıkladı.RUSYA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: TÜRKİYE'YE MİNNETTARIZÖte yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetleri arasında Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilen toplantının ardından açıklamada bulundu.Zaharova, Rusya ile Ukrayna müzakerelerini organize etmek için ara buluculuk çabalarından dolayı Türkiye'ye minnettar olduklarını söyledi.TÜRKİYE DİĞER ÜLKELERE GÖRE DENGELİ VE BAĞIMSIZ BİR POZİSYON ALDI'Türkiye'ye teşekkür ederek, bu süreçte Türkiye'nin diğer ülkelere göre dengeli ve bağımsız bir pozisyon aldığını ifade eden Zaharova, müzakerelere ev sahipliği yapan Türkiye'nin çabalarından övgüyle bahsetti.Zaharova, 'Türkiye diğer ülkelere göre daha dengeli ve bağımsız bir pozisyon aldı. Bu Rusofobik kampanya ne Türk hükümetini ne de bir bütün olarak halkı içine çekebildi. Ankara'nın dengeli çizgisi de dahil olmak üzere, bu nedenlerden dolayı Türkiye'nin Ukrayna tarafıyla müzakerelere katkı sunma teklifini kabul ettik. Türkiye'ye yürüttüğü arabuluculuk çabaları, özellikle Rusya-Ukrayna müzakereleri ve prensipte durumu çözme çabaları için müteşekkiriz' dedi.Türkiye'nin, ABD ve Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya karşı uyguladığı yaptırımlara katılmadığını ve boğazlar meselesi de dahil olmak üzere uluslararası hukuk normları doğrultusunda kararlar aldığından bahseden Zaharova, 'Türkiye, Rus gemilerine ve Rus uçakları için hava sahasını açık tutuyor' ifadelerini kullandı.