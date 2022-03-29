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Ukrayna'dan Putin'i köşeye sıkıştıran hamle: Gizli listeyi ifşa etti

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta 34'üncü güne girilirken, dünyanın gözü tarafların İstanbul'da gerçekleştireceği müzakere görüşmelerinden çıkacak sonuçta. Sahada savaş, masada barış görüşmeleri sürerken Ukrayna yönetiminden Rus lider Putin'i köşeye sıkıştıracak bir hamle geldi. Ukrayna yönetimi özellikle İngiltere’de faaliyette olduğu düşünülen 620 Rus ajanının isimlerinin bulunduğu bir liste yayınladı. Rus ajanlarına dair çok çarpıcı bilgiler ortaya çıktı.

Ukrayna'dan Putin'i köşeye sıkıştıran hamle: Gizli listeyi ifşa etti
Ekleme: 29.03.2022 - 13:20 Güncelleme: 29.03.2022 - 13:25 / Editör: Ozge Selin
Ukrayna'dan Putin'i köşeye sıkıştıran hamle: Gizli listeyi ifşa etti
Ukrayna yönetimi özellikle İngiltere'de faaliyette olduğu düşünülen 620 Rus ajanının isimlerinin bulunduğu bir liste yayınladı.

TAKMA ADI: JAMES BOND
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) ajanı olan bu kişilerden bir tanesinin kendisine James Bond ismini taktığı ortaya çıktı. Kremlin yönetimi ortaya çıkan bu durum yüzünden sıkıntılı anlar yaşıyor.

Toplamda 620 kişiden oluşan bu listede FSB için çalışan ajanların pasaport bilgileri, telefon numaraları ve hatta içki içme alışkanlıkları bile yer alıyor.

PUTİN İÇİN UTANÇ KAYNAĞI
Bu ajanlardan bir tanesinin Skype adresinin “jamesbond007” olduğu, ünlü Ajan karakterin Aston Martin marka arabasından esinlenerek kendisine “DB9” diye kod ad taktığı da ortaya çıkan bilgiler arasında.

Tüm bu gizli bilgilerin ortaya çıkması ve içeriği Rusya ve Putin için büyük utanç kaynağı şeklinde algılandı.

LÜKS ARABA DÜŞKÜNÜ
Ajanlardan birinin ‘lüks araba' düşkünlüğü, bir diğerinin ise çok fazla alkol tüketen ve sürekli trafik kurallarını ihlal eden bir adam olduğu açığa çıktı.

Özellikle İngiltere kamuoyunda yaşanan olay, ünlü komedyen Rowan Atkinson tarafından canlandırılan sakar ajan Johnny English karakteriyle özdeşleştirildi ve birçok şakaya malzeme oldu.

İNGİLTERE'DE FAALİYETLER
Listedeki ajanlarla ilgili tüm bilgiler bu kadar masumane değil. Ukraynalı yetkililer listedeki bu isimlerin Avrupa çapında ciddi suçlara karıştığını iddia ederken bu ajanların İngiltere topraklarında görev yaptığı açıklandı.

Listedeki ajanlarla ilgili bilgiler hepsinin isminin karşısında pasaport numaraları, kayıtlı oldukları adresler, plakaları ve hatta gelir kaynaklarını da içeriyor. Bazı isimler için ev adresleri bile listede yer alıyor.

İngiliz Telegraph gazetesindeki habere göre listenin gerçekliği bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanamadı ancak durumun Moskova için yine de büyük sıkıntıya neden olduğu iddiası ortaya atıldı.

Ukraynalı yetkililer listenin kaynağını açıklamasa da Bellingcat adındaki araştırmacı gazetecilik sitesinden Aric Toler'a göre liste daha önce ortaya çıkarılan ve hassas bilgiler içeren Rus istihbarat servisi dokümanlarından oluşturuldu.

Geçen hafta basına yansıyan haberlerde Rusya'nın FSB içindeki Batılı ajanların peşine düştüğü iddia edilmişti. Bu da Kremlin yönetiminin bu listeyle ortaya çıkan bilgiler nedeniyle sıkıntı yaşadığını ve Ukrayna'nın yayınladığı listenin doğru olabileceği ihtimalini düşündürdü.

PUTİN BAZI RUS AJANLARA EV HAPSİ VERDİ
Mart ayının başında itirafçı bir FSB ajanının Ukrayna'nın işgali ile ilgili sözleri gündeme gelmiş; Rusya'nın Ukrayna için ‘savaşta büyük başarısızlık' senaryoları yazmaya başladığı ve bu yenilginin Nazi Almanya'sına benzetmeye çalışılacağı ortaya çıkmıştı.

Bölgeden geçilen haberlere göre Vladimir Putin bazı FSB ajanlarına ev hapsi verdi. Bunun da Rusya'nın işgal planlarını sızdırmak ve Batılı istihbarat yetkililerine bilgi sağlamak suçlarına karşılık bir ceza olduğu söylendi.

Sovyet dönemi istihbarat servisi KGB'nin uzantısı olan FSB ağırlıklı olarak ülke için güvenlikten sorumlu ancak yurt dışındaki bazı suikastların bu örgütün işi olduğuna inanılıyor.
Ukrayna'nın Luhansk bölgesindeki Tryohizbenka köyü savaşın derin izlerini taşıyor.

BİRÇOK ÖLÜMDEN SORUMLULAR
Bellingcat tarafından dün açıklanan habere göre 2015'te öldürülen Putin muhalifi Boris Nemtsov, ölümünden önce bir FSB ajanı tarafından uzun süre izlenmiş.

BBC ve Insider'da yer alan haberlerde Nemtsov'un ölümünden önce yaptığı 13 tren yolculuğunun hepsinin bir FSB ajanı tarafından takip edildiği iddia ediliyor.

Geçen yıl İngiliz istihbarat servisi MI6'nın eski başkanı Rusya'nın Avrupa'da görev yapan ajanlarının yüzde 10'unun kimliklerinin ortaya çıkarıldığını söylemişti.

PARANOYAKÇA DAVRANIYOR
MI6'yı 2009'dan 2014'e kadar yöneten Sir John Sawers durumu anlatırken “Rusların Avrupa'daki ajan ağının büyüklüğünü ve çalışmalarındaki yoğunluğu görmüş olduk” sözlerini kullanmıştı. “Yaptıklarının sadece yüzde 10'undan haberdarız; geri kalan yüzde 90 ise hâlâ karanlıkta” diyen Sawers, Rusya'nın casusluk konusundaki başarısının altını da böyle çizmişti.

Putin'in kendi yakın çevresindeki hükümet görevlileri ve ajanlar konusunda paranoyakça davrandığı ve kendisine bu kadar yakından gelebilecek bir ihanet için çok büyük bir titizlikle hareket ettiği biliniyor.
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