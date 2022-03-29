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Türkiye - İsrail doğalgaz boru hattı, Avrupa için bir seçenek

Rus gazına alternatif arayan Avrupa için Türkiye ile İsrail arasında oluşturulması planlanan boru hattı öne çıkıyor. Tarafların önümüzdeki aylarda somut kararlar alabileceği belirtildi.

Ekleme: 29.03.2022 - 09:28 Güncelleme: 29.03.2022 - 09:34 / Editör: Ozge Selin
Türkiye - İsrail doğalgaz boru hattı, Avrupa için bir seçenek
Avrupa'ya doğalgaz akışı sağlayan Rusya, Ukrayna savaşı nedeniyle uygulanan yaptırımların ardından kıtayla karşı karşıya geldi.

İsrail gazının Avrupa'ya taşınmasında en uygun rotanın Türkiye olduğuna dair görüşler, son günlerde yüksek sesle dile getiriliyor.

DENİZALTI BORU HATTI İNŞASI KONUŞULUYOR
Avrupa'nın Rus enerji kaynaklarına alternatifler aradığı bir dönemde perde arkasında Türkiye - İsrail doğalgaz boru hattı projesinin masaya yatırıldığı konuşuluyor.

İlk olarak ortaya atılan fikrin, Türkiye'den İsrail'in en büyük açık deniz doğalgaz sahası olan Leviathan'a denizaltı boru hattı inşa etmek olduğu belirtildi.

TÜRKİYE ÖNE ÇIKIYOR
Buradaki doğalgazın önce Türkiye'ye, oradan da 'Rusya'dan uzaklaşmak isteyen Avrupa'ya' aktarılması planlanıyor. Avrupa Birliği, geçen yıl tüketiminin yaklaşık yüzde 40'ını karşılayan 155 milyar metreküp gazı Rusya'dan ithal etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, geçen hafta yaptığı açıklamada, İsrail ile doğalgaz alanındaki iş birliğinin bu ülkeyle ilişkiler konusunda atılabilecek en önemli adımlardan biri olduğuna dikkat çektiği hatırlatıldı.

'ÖNÜMÜZDEKİ AYLARDA SOMUT KARARLAR ALINABİLİR'
Erdoğan ayrıca, yıllardır devam eden söz konusu boru hattı fikrini canlandırmak için ilgili bakanları İsrail'e gönderebileceğini dile getirdi.

Üst düzey bir Türk yetkili, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un bu ayın başlarında Ankara'yı ziyaret etmesinden bu yana görüşmelerin sürdüğünü, boru hattı için önerilen rota ve katılımcı taraflar konusunda önümüzdeki aylarda 'somut kararların' alınabileceğini dile getirdi.

'İSRAİL OLUMLU BAKIYOR'
Türkiye ve İsrail'in diplomatik ilişkileri geliştirme yönünde adımlar attığı bir dönemde enerji ortaklığının kilit role sahip olabileceğinin altı çizildi.

Bir diğer Türk yetkili, 'İsrail ile yakın zamanda bir yakınlaşma oldu ve Avrupa'ya aktarılacak doğalgazın Türkiye'den geçmesini istiyoruz. İsrail buna olumlu bakıyor. Bazı görüşmeler yapıldı. Bunu gerçekleştirecek bir irade var.' dedi.

'TÜRKİYE BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR'
İsrail gaz sektöründen üst düzey bir yetkili de 'Türkiye, hem iç tüketimi hem de Avrupa'nın güneyindeki ülkelere açılan bir kanal olması nedeniyle büyük ilgi görüyor.' diye konuştu.
Türkiye - İsrail doğalgaz boru hattı, Avrupa için bir seçenek
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