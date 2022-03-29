TBMM Başkanı Mustafa Şentop Slovenya'da AB Parlamento Başkanları Toplantısı'nda konuştu

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AB Parlamento Başkanları Toplantısı'nın ikinci gününde konuşma yaptı. Şentop, Avrupa Birliği stratejik düşünme, önemli olanı görebilme, geleceği öngörme konusunda zafiyet içerisinde. AB'yi tehdit eden Ukrayna'daki bu ateşi söndürmeye canla başla çalışan Türkiye'ye ayar verme derdindesiniz. Savaş Avrupa'nın kapısında. Akdeniz'i göçmen mezarlığına çevirdiniz. Bugün olduğu gibi güvenilir olmaktan çıkarsınız. Türkiye büyük bir ülke, küçük işlerle küçük hesaplarla işimiz yok. Avrupa'nın ve AB'nin geleceği Türkiye ile beraberdir.