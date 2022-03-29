  • USD: 14,79 - 14,82
  • EURO: 16,31 - 16,34
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

TBMM Başkanı Mustafa Şentop Slovenya'da AB Parlamento Başkanları Toplantısı'nda konuştu

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AB Parlamento Başkanları Toplantısı'nın ikinci gününde konuşma yaptı. Şentop, Avrupa Birliği stratejik düşünme, önemli olanı görebilme, geleceği öngörme konusunda zafiyet içerisinde. AB'yi tehdit eden Ukrayna'daki bu ateşi söndürmeye canla başla çalışan Türkiye'ye ayar verme derdindesiniz. Savaş Avrupa'nın kapısında. Akdeniz'i göçmen mezarlığına çevirdiniz. Bugün olduğu gibi güvenilir olmaktan çıkarsınız. Türkiye büyük bir ülke, küçük işlerle küçük hesaplarla işimiz yok. Avrupa'nın ve AB'nin geleceği Türkiye ile beraberdir.

Ekleme: 29.03.2022 - 13:21 Güncelleme: 29.03.2022 - 13:21 / Editör: Ozge Selin
TBMM Başkanı Mustafa Şentop Slovenya'da AB Parlamento Başkanları Toplantısı'nda konuştu

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AB Parlamento Başkanları Toplantısı'nın ikinci gününde konuşma yaptı. Şentop, Avrupa Birliği stratejik düşünme, önemli olanı görebilme, geleceği öngörme konusunda zafiyet içerisinde. AB'yi tehdit eden Ukrayna'daki bu ateşi söndürmeye canla başla çalışan Türkiye'ye ayar verme derdindesiniz. Savaş Avrupa'nın kapısında. Akdeniz'i göçmen mezarlığına çevirdiniz. Bugün olduğu gibi güvenilir olmaktan çıkarsınız. Türkiye büyük bir ülke, küçük işlerle küçük hesaplarla işimiz yok. Avrupa'nın ve AB'nin geleceği Türkiye ile beraberdir.

Ayrıntılar geliyor...
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan tarihi zirve sonrası flaş mesajlar
Ankara'da ByLock operasyonu! Evlere kod göndermişler!
Rusya ve Ukrayna heyetinden tarihi zirve sonrası peş peşe açıklamalar! 'NATO'ya girmeyeceğiz! Türkiye garantör olsun'
Fransız vatandaşın 'geçinemiyoruz' isyanına Macron'dan çaresiz cevap: Bu duruma reçetimiz yok
Gün geçmiyor ki bir İETT otobüsü arızası yaşanmasın! Pendik’te İETT otobüsünde yangın paniği!
Alman gazeteci Weimer'den 'Haftanın Şahsiyeti Erdoğan'
Kritik viraj! Milyon gözü Mayıs ayında! 3600 ek gösterge, sözleşmeliye kadro ve EYT düzenlemesi...
1915 Çanakkale Köprüsü ortaklarından Başar Arıoğlu CHP'ye sordu: 500 milyon kime gitti?
Eymen halası Zerrin Akça'nın kullandığı cipin altında kalarak hayatını kaybetti! Bilirkişi raporu: Kutsal Hazar Eymen Kara terk edilme...
Ukrayna'dan Putin'i köşeye sıkıştıran hamle: Gizli listeyi ifşa etti
Samsun'daki Onur Anıtı'na saldıran sanık kendini 'uyuşturucu etkisindeydim' diye savundu! İşte hakkında istenen ceza
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Özbekistan Gazetesi için makale kaleme aldı: 'Yeni rekorlara imza atılacağına inancım tamdır'
CHP, Çanakkale etkinliğinde Kur'an okunmasına tepki gösterdi
Dünyanın gözü Türkiye’de! Başkan Erdoğan’ın barış mesajı manşetleri süsledi
Trafikte tartıştığı kadını darp eden CHP'li yönetici gözaltına alındı!
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan flaş açıklama: İlk faz tamam...
Bakan Akar'dan mayın açıklaması: Tespit edilenler imha ediliyor
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den paralı anketlere tepki: Bizim anketimiz 85 milyon Türk insanının duasıdır
Zehirlendi iddiaları vardı! Abramoviç Dolmabahçe'de Başkan Erdoğan'la bir araya geldi!
Dünya medyası Başkan Erdoğan'ı canlı yayınla verdi! CHP'li medya yine görmezlikten geldi
İstinaf mahkemesi: Eşi çimdikleme boşanma nedeni

İstinaf mahkemesi: Eşi çimdikleme boşanma nedeni

Kira geliri olanlar dikkat! Beyan dönemi için son gün 31 Mart

Kira geliri olanlar dikkat! Beyan dönemi için son gün 31 Mart

Kim Milyoner Olmak İster'de 'Türkiye'nin başkenti' sorusu yarışmacıyı zorladı

Kim Milyoner Olmak İster'de 'Türkiye'nin başkenti' sorusu yarışmacıyı zorladı

Edirne'de vahşet! 4 kişilik aile evlerinde...

Edirne'de vahşet! 4 kişilik aile evlerinde...

Ramazan öncesi kritik uyarı! Merdiven altı ürünlere dikkat!

Ramazan öncesi kritik uyarı! Merdiven altı ürünlere dikkat!

Dev projede sona doğru! Türkiye'de ikinci olacak!

Dev projede sona doğru! Türkiye'de ikinci olacak!