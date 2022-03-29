Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Alımı Ne Zaman?



Tarım ve orman Bakanlığı Personel Alımı Başvuru Şartları Neler?

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımını duyan birçok aday konuyla ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Bu kapsamda en sık aratılanlar arasındavesorusu yer alıyor. Resmi Gazete’de1883 personelin alınacağının belirtilmesiyle şartlar ve kadro dağılımı merak edildi.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Bugün Resmi Gazete’de yayınlanan tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ilanına göre 1883 kişi alınacak. En sık aratılan sorulardan biri deyer aldı. Buna göre 283 kişi orman mühendisi, 50 Orman endüstri mühendisi, 1500 orman muhafaza memuru alımı gerçekleştirilecek. KPSS şartı istenen ilanlar için başvurular 4 Nisan tarihinde başlayacak. 10 Nisan tarihinde ise başvuruların son bulacağı belirtildi. https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden kolaylıkla başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru şartları da vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Açılan kadrolarda yer almak isteyen adaylar konuyla ilgili detayları yakından takip etmeye başladı. İştea) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak.b) 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (2020-KPSSP3) en az 70 puan almış olmak.c) Yükseköğrenim kurumlarının lisans programlarından; Orman Mühendisliği bölümünden mezun olmak.ç) Tam Teşekküllü Sağlık Kurum ve Kuruluşlarından (Yurdun her yerinde görev yapabilir ve silah kullanabilir ibareli) sağlık kurulu raporu almak. (Sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)d) 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken; hizmet sözleşmeleri sona erenler veya Ek-1'de yer alan sözleşmeli personel pozisyonuna yerleştirilmek üzere başvuruda bulunanlar hakkında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında ve 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu pozisyonlara yerleşenlerden, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen istisnalar kapsamına girmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.e) Adaylar başvuru tarihinin son günü itibariyle genel ve özel şartlarda belirtilen şartların tamamını sağlıyor olması gerekmekte olup ilanda belirtilen nitelikleri taşımayan ve belgeleyemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca, herhangi bir tarihte ibraz ettiği belgenin sahte/geçersiz olduğu, gerçeğe aykırı belge düzenlediği anlaşılanların “Sözleşme imzalanarak göreve başlatılmış olsalar bile” sözleşmeleri feshedilerek haklarında yasal işlem yapılacaktır ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.