  • USD: 14,79 - 14,82
  • EURO: 16,31 - 16,34
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Samsun'daki Onur Anıtı'na saldıran sanık kendini 'uyuşturucu etkisindeydim' diye savundu! İşte hakkında istenen ceza

Samsun'daki Onur Anıtı'nı halatla çekerek zarar verdikleri belirlenen ve 2 ayrı suçtan haklarında 9'ar yıl hapis istenen kuzenlerden Celali Rahman Fidan, ilk duruşmada " Ne yaptığımı ne dediğimi bilmiyordum. Uyuşturucu etkisindeydim” dedi. Batuhan Fidan ise olayın bilgisi dışında gerçekleştiğini iddia etti. Mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek davayı 21 Nisan'a erteledi.

Samsun'daki Onur Anıtı'na saldıran sanık kendini 'uyuşturucu etkisindeydim' diye savundu! İşte hakkında istenen ceza
Ekleme: 29.03.2022 - 13:34 Güncelleme: 29.03.2022 - 13:49 / Editör: Ozge Selin
Samsun'daki Onur Anıtı'na saldıran sanık kendini 'uyuşturucu etkisindeydim' diye savundu! İşte hakkında istenen ceza
İlkadım ilçesi, Kale Mahallesi'ndeki Atatürk Parkı'na 3 Şubat'ta ciple gelen 2 kişi, Onur Anıtı'na halat bağlayıp, çekmeye çalıştı. Çevredekiler tepki gösterince şüpheliler, ipi bırakıp kaçtı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, şüphelilerin kaçtığı aracın plakasını tespit etti. Polis, 13 suçtan 38 dosyası olan kuzenler Celali Rahman Fidan ve Batuhan Fidan'ı yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyetteki sorguları sonrası adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olayın ardından binlerce kişi ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri 'Anıta saygı' nöbeti başlattı. Anıt çevresinde belediyelerce kurulan çadırlarda gece-gündüz nöbet tutanlar, 4 gün boyunca İstiklal, İzmir ve Onuncu Yıl marşlarını söyleyerek saldırıyı kınadı. Saldırıya tepki için bir araya gelen belediye ve siyasi partilerin il başkanları da ortak açıklama yaptı.

9'AR YILA KADAR HAPİS İSTEMİ
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı, kuzenler hakkında 'Atatürk aleyhine işlenen suçlar' ve 'kamu malına zarar vermek' suçlarından 9'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı. Anıtın, korkusuzluk ve Türk milletinin gücüyle milli mücadeleyi temsil ettiğine yer verilen iddianamede; önemi ve özellikleri de değerlendirilerek, eylemlerinin ağırlığı ve yoğunluğu dikkate alınıp, alt sınırdan uzaklaştırılarak cezalandırılmaları istendi. İddianame, 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

'KENDİMİ KAYBETMİŞ HALDE YAPTIM'
Tutuklu sanıklar Celali Rahman Fidan ve Batuhan Fidan'ın yargılanmasına başlandı. Sanıklar, duruşmada savunma yaptı. Herkesten özür dilediğini belirten Celali Rahman Fidan 'Kimse hakkında kötü düşünen biri değilim. En büyük hatam, uyuşturucu kullanan Batuhan'ın yanına gitmek oldu. Batuhan uyuşturucu kullanıyordu. Ben de 'Bunları yavaş yavaş içeriz, sen yeter ki arkadaşlarının yanına gitme' dedim. Daha önce hiç madde kullanmadım. Emniyette benden 5-6 saat ifade alınması gerekti. Maddenin etkisindeydim. Yemin ederim, Atatürk'e hain falan demedim. Kimseye böyle bir şey demedim. İfadeyi yazan polis bir şeyler yazmak zorundaydı. Kimsenin günahını almak istemem ama öyle bir şey demedim. Ne yaptığımı ne dediğimi bilmiyordum. Uyuşturucu etkisindeydim. Bir hata yaptım. Pişmanım, herkesten özür diliyorum. Bunu suçtan kurtulmak için söylemiyorum. Kendimi kaybetmiş bir halde yaptım. Nasıl böyle bir şey oldu? Yemin ederim, bilmiyorum' dedi.

'OLAY BİLGİM DIŞIMDA GERÇEKLEŞTİ'
Batuhan Fidan ise, 'Böyle bir olayla anıldığım için üzgünüm. Olay bilgim dışında gerçekleşti. Rahman ağabeyin fotoğraf çekineceğini sandım. Elimi bile sürmedim. Zarar gören bir şey varsa, tarafımca karşılarım. Beraatımı talep ediyorum. Atılı suçlamaları kabul etmiyorum' diye konuştu.

Mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek davayı 21 Nisan'a erteledi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan tarihi zirve sonrası flaş mesajlar
Ankara'da ByLock operasyonu! Evlere kod göndermişler!
Rusya ve Ukrayna heyetinden tarihi zirve sonrası peş peşe açıklamalar! 'NATO'ya girmeyeceğiz! Türkiye garantör olsun'
Fransız vatandaşın 'geçinemiyoruz' isyanına Macron'dan çaresiz cevap: Bu duruma reçetimiz yok
Gün geçmiyor ki bir İETT otobüsü arızası yaşanmasın! Pendik’te İETT otobüsünde yangın paniği!
Alman gazeteci Weimer'den 'Haftanın Şahsiyeti Erdoğan'
Kritik viraj! Milyon gözü Mayıs ayında! 3600 ek gösterge, sözleşmeliye kadro ve EYT düzenlemesi...
1915 Çanakkale Köprüsü ortaklarından Başar Arıoğlu CHP'ye sordu: 500 milyon kime gitti?
Eymen halası Zerrin Akça'nın kullandığı cipin altında kalarak hayatını kaybetti! Bilirkişi raporu: Kutsal Hazar Eymen Kara terk edilme...
Ukrayna'dan Putin'i köşeye sıkıştıran hamle: Gizli listeyi ifşa etti
Samsun'daki Onur Anıtı'na saldıran sanık kendini 'uyuşturucu etkisindeydim' diye savundu! İşte hakkında istenen ceza
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Özbekistan Gazetesi için makale kaleme aldı: 'Yeni rekorlara imza atılacağına inancım tamdır'
CHP, Çanakkale etkinliğinde Kur'an okunmasına tepki gösterdi
Dünyanın gözü Türkiye’de! Başkan Erdoğan’ın barış mesajı manşetleri süsledi
Trafikte tartıştığı kadını darp eden CHP'li yönetici gözaltına alındı!
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan flaş açıklama: İlk faz tamam...
Bakan Akar'dan mayın açıklaması: Tespit edilenler imha ediliyor
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den paralı anketlere tepki: Bizim anketimiz 85 milyon Türk insanının duasıdır
Zehirlendi iddiaları vardı! Abramoviç Dolmabahçe'de Başkan Erdoğan'la bir araya geldi!
Dünya medyası Başkan Erdoğan'ı canlı yayınla verdi! CHP'li medya yine görmezlikten geldi
İstinaf mahkemesi: Eşi çimdikleme boşanma nedeni

İstinaf mahkemesi: Eşi çimdikleme boşanma nedeni

Kira geliri olanlar dikkat! Beyan dönemi için son gün 31 Mart

Kira geliri olanlar dikkat! Beyan dönemi için son gün 31 Mart

Kim Milyoner Olmak İster'de 'Türkiye'nin başkenti' sorusu yarışmacıyı zorladı

Kim Milyoner Olmak İster'de 'Türkiye'nin başkenti' sorusu yarışmacıyı zorladı

Edirne'de vahşet! 4 kişilik aile evlerinde...

Edirne'de vahşet! 4 kişilik aile evlerinde...

Ramazan öncesi kritik uyarı! Merdiven altı ürünlere dikkat!

Ramazan öncesi kritik uyarı! Merdiven altı ürünlere dikkat!

Dev projede sona doğru! Türkiye'de ikinci olacak!

Dev projede sona doğru! Türkiye'de ikinci olacak!