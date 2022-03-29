Rusya ve Ukrayna heyetinden tarihi zirve sonrası peş peşe açıklamalar! 'NATO'ya girmeyeceğiz! Türkiye garantör olsun'

Rusya-Ukrayna savaşında 34'üncü güne girildi. Rus ve Ukrayna heyetleri barış müzakereleri için Türkiye'nin liderliğinde İstanbul'da buluştu. Sabah saatlerinde Dolmabahçe Sarayı'na gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, heyetlere başarılar diledi, sorumluluklarının büyük olduğunu aktardı. Erdoğan'ın mesajları hem Rus hem de Ukrayna heyetinden alkış aldı. Görüşmeler 14.00'te sona ererken, Rus ve Ukrayna heyeti açıklamalarda bulundu. Ukrayna heyeti, 'Garantör' vurgusu yaparken, Türkiye'yi de işaret etti. Rus heyeti ise, görüşmelerin 2 hafta içinde süreceğini ifade etti. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan toplantının ardından kritik bir açıklama geldi. Açıklamada, "Diyalog için Kiev ve Çernihiv çevresinde operasyon duracak" denildi.Ukrayna heyeti, tarihi zirve sonrası kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.Ne olursa olsun istişareler 3 gün içinde yapılabilir, sonrasında imzayı atan kişiler bizim için güvenliğimizi sağlayabilir. Garantör olarak kimi istiyoruz; BMGK üyeleri, ABD, Fransa, Almanya, Türkiye, İsrail.Sadece resmi bir onay bekliyoruz. Bu sistem kapsamında Ukrayna'nın gelecekteki güvenliği garanti altına alınsın istiyoruz. Bizim temel talebimiz bunların çok net ve yasal açıdan bağlayıcı garantilerin olması. Rusya tarafından saldırı olursa 3 gün içinde istişarelerin gerçekleştirilmesi gerekir, garantör ülkelerin bize destek sunması gerekir böyle bir senaryoda. Temel talebimiz bu şekildedir.NATO Sözleşmesi'nin 5. maddesindeki garantiler sağlanırsa, böyle bir senaryoda bizim de herhangi bir askeri ya da siyasi topluluğa katılmamız söz konusu olmayacaktır.Güvenlik garantisi üzerinde henüz anlaşma sağlayamadık. Kırım gibi konular anlaşmada ayrı bir kapsamda ele alınmalıdır, görüşmeler kapsamında bu bölgelerin geleceğine karar verilmelidir. Kırım konusunda askeri güç kullanılmayacağı konusunda güvence verilmesi gerekir.Diğer konular biraz çözüme ulaştırılmış oldu. OHAL altında uygulamaya konulması gerekecek, sosyal medyada özellikle dezenformasyon yayıldığına dikkat çekmek istiyorum. Bahsettiğim referandum, OHAL bittiğinde gerçekleşebilir. Ukrayna topraklarında hiçbir askeri baskının olmaması gerekir, bu konuda tutumuz sabittir. Önümüzdeki 2 hafta içinde Rusya ile istişarelerimiz devam edecek, önümüzdeki iki hafta içinde garantör ülkeleri de çok taraflı görüşmeye devam etmeye davet ediyoruz. Bu zamana kadar aramızdaki en büyük farklılıkları da ortadan kaldırabileceğimizi umut ediyoruz. Çok taraflı, uluslararası, bir anlaşma o zaman atılabilir.Demokratik haklar bizim vatandaşlarımıza sağlanmalı, Kırım'ın işgalden kurtarılması çok daha sağlıklı olur. Müzakerelerden geri adım atmayacağız, bu anlaşmaya sadece çatışmalar durursa imza atacağız.Bu görüşme sonucunda hem Rusya hem Ukrayna hem de garantör ülkelerin kabul edebileceği maddeleri ele aldık. İnsani ateşkes formatı ele alınmaktadır, insani koridorların ele alınacağı bir sürü yer var. Teklif ettiğimiz formatta birliklerin yerlerini değiştirmesi manevrası yasaklanacak.Rus heyet ise Ukrayna heyetine nazaran daha kısa bir açıklama yaptı. Açıklamada, "İki taraf arasında bazı maddelerde uzlaşma sağlandı. Dışişleri bakanları anlaşırsa liderler görüşebilir dışişleri bakanları onaylanabilir. Ukrayna heyetinin taleplerini Putin'e ileteceğiz. 2 hafta içinde görüşmeleri devam ettireceğiz." ifadeleri yer aldı.İstanbul görüşmelerine katılan Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Fomin, Kiev ve Çernihiv yönlerinde askeri eylemlerini azaltmaya karar verdiklerini açıkladı.