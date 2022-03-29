Rusya Savunma Bakanlığı'ndan flaş açıklama: İlk faz tamam...
Rusya Ukrayna savaşı birinci ayını geride bıraktı. Bölgeden son dakika haberler gelmeye devam ederken bir yandan da İstanbul'a taşınan barış müzakerelerinden çıkacak sonuç bekleniyor. Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yeni açıklama geldi. Açıklamada, Rusya'nın operasyonlarında ilk fazın tamamlandığı duyuruldu. Bakanlık sıradaki hedefi açıkladı...
Rusya Ukrayna savaşının 34. gününde İstanbul'da barış müzakereleri başladı. Bölgeden ise sıcak bilgiler gelmeye devam ediyor. Edinilen son dakika habere göre Rusya Savunma Bakanlığı'ndan 'ilk faz tamamlandı' açıklaması geldi. İşte son dakika haberin detayları...
SON DAKİKA: OPERASYONUN ANA HEDEFİ
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 'Ukrayna'daki askeri operasyonun ana hedefi Donbas'ın özgürleştirilmesi. İlk aşamadaki ana hedefler tamamlandı' ifadeleri kullandı
NATO'YA GÖZDAĞI
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, 'Ukrayna'nın artık bir hava gücü yok. NATO, Ukrayna'ya uçak ya da hava savunma sistemi sağlarsa Rusya uygun şekilde yanıt verecek' dedi.