NATO üyeliği konuşuluyordu! Avrupa ülkesi 'Rusya ile savaşa hazır!'

Rusya Ukrayna savaşı sürerken NATO ise Rusya'nın kuzeyinde son 30 yılın en büyük tatbikatını yürütüyor. NATO'nun devasa tatbikatında üyesi olmayan Finlandiya'nın yer alması dikkatleri çekerken Financial Times gazetesinde çarpıcı bir haber yer aldı. Rusya ile uzun bir sınıra sahip olan ülkede olağanüstü durumlar için planların hazır olduğu belirtildi.NATO ÜYELİĞİRusya Ukrayna savaşının ardından Rusya ile uzun bir sınırı olan Finlandiya'nın, NATO üyeliğini tartışılmaya başlandı. Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, NATO'ya katılım konusunda hızlı bir süreci tercih etmediğini söylerken, konuyu dikkatli bir şekilde inceleyeceklerini söylemişti.FİNLANDİYA'NIN BİR PLANI VARFinancial Times'ın "Rusya ile savaş mı? Finlandiya'nın bir planı var" başlık haberinde, söz konusu ülkenin, komşusuyla çatışma olasılığına hazırlanmak için toplumun her düzeyinde hazırlık yürüttüğünden bahsedildi.Haberde, "Ukrayna'daki çatışma kıtaya yayılırsa Finlandiya buna hazır." denildi.STOKLARDA YAKIT VE TAHIL VARBirleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı (SDSN) tarafından yayınlanan 2022 yılına ait "Dünyanın En Mutlu Ülkeleri" listesinde Finlandiya ilk sırada yer alıyor. Rusya ile olası savaşta 5.5 milyon nüfuslu Finlandiya'nın ikmal maddelerine sahip olduğu, "en az 6 aylık yakıtın ve tahılın stratejik stoklarda bulunduğu" belirtiliyor.ÜÇTE BİRİ YEDEK ASKERHaberde, ülkedeki sivil savunmanın varlığına değinilerek, "Belirli bir büyüklüğün üzerindeki tüm binaların kendi bomba sığınakları bulunuyor. Nüfusun geri kalanı, tahliye merkezlerine dönüştürülmeye hazır olan yeraltı otoparklarını, buz pateni pistlerini ve yüzme havuzlarını kullanabilir. Savaşçıları da var. İskandinav ülkesinin yetişkin nüfusunun neredeyse üçte biri yedek asker." ifadeleri yer aldı.İKİNCİ DÜNYA SAVAŞINDAN BU YANA...Toplumu hazırladıklarını anlatan Finlandiya'nın Avrupa İşleri Bakanı Tytti Tuppurainen, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana savaş senaryoları konusunda eğitimlerin sürdüğünü dile getirdi. Londra merkezli gazete, Ukrayna'daki savaşın, Rusya ile 1340 kilometrelik sınırı olan Finlandiya'nın "saldırıya ne kadar açık olduğunun" altını çizdiğine işaret etti.HALKTAN NATO ÜYELİĞİNE DESTEKBöyle bir durumda NATO'ya üye olma olasılığının ülkedeki liderler tarafından tartışıldığı aktarıldı. Öte yandan tarihte ilk kez, Finlandiya nüfusunun çoğunun askeri ittifaka katılmayı desteklediğine dikkat çekildi.