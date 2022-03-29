MHP Lideri Devlet Bahçeli'den paralı anketlere tepki: Bizim anketimiz 85 milyon Türk insanının duasıdır

MHP Lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:Amacımız milletimizin takdir ve terchine mazhar olabilmektir.MHP icazetli bir siyasi hareket olarak görülemez. MHP'nin vizyonu, kısıtlı kırılgan bir çerçevede tanımlanamaz. Mileltimiz neyi istiyorsa dileğimiz aynısıdır. 2023 Türkiye'nin kader ve karar yılıdır. Bu bilinç ve kavrayışla siyasi faaliyelerimizi günden güne yaygınlaaştırıyoruz. MHP'yi itibaersızlaştırmaya çalışan kim varsa 2023'te nal toplayacak hayal kırıklaığının pençesinde olacaktır.BİZİM ANKETİMİZ 85 MİLYONUN DUASIDIRGerçeği bilip susanlar gerçeği bilmeyip susanlar kadar tehlikelidir. Bir gerçek vardırki MHP'nin varlığı Türklüğün varlığıyla aynıdır. Bizim kiralık anket şirketlerinden öğrenebileceğimiz bir şey yoktur. Hamdolsun biz inkarcı değiliz. Bizim anketimiz 85 milyon Türk insanının duasıdır. Bizim hakkımızda tek söz sahibi büyük Türk milletidir. Nehir olmayan yerde balık avına çıkanlar bizimle boy ölçüşemez. Biz Türkiye'nin her yerindeyiz. 19 Şubat 2022 tarihinde başlattığımız toplantılarımızı geçtiğimiz hafta sonu tamamladık. CHP'ye oy veren kardeşlerimize, parti yönetiminin ne hallere düştüğünü ifade ettik. 131 seçim bölgesinde CHP'nin yakalandığı amansız hastalığı anlattık. Bu vesileyle tüm teşkilatlarımızı kutluyorum.Huzurlarınızda bütün belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. hayırlı ve güzel haberlerini beklediğimi dile getiriyorum.Biz 2023 yılının Haziran ayına kadar durmayacağız. Sürekli 1 adım önde olmanın gayreti içerisinde olacağız. Bir günümüzü diğeriyle eşit olmasına göz yummacağız.Kutlu bir gelecek ancak ve ancak onu hak edenlrin mükafatıdır. Türkiye'yi muasır medeniyetlerin üzerine çıkarmaya sonuna kadar kararlıyız.Dünya genelinde barışa duyulan özlem insanların en önemli beklentisidir. Sosyal gerilimler, siyasal anlaşmazlıklar huzur ümitlerini baltalamaktadır.Türkiye'ye ulaşan Ukraynalı mülteci sayısı 60 bini aşmış diğer ülkelerle birlikte sayı 3 milyonu geçmiştir.Elbette meşru temele dayanmayan bir savaşın kazananı olmayacaktır. Savaşın kaybedini insanlıktır. 34. gününe giren kriz ve çatışmaların hayat pahalılığını nasıl tırmandırdığı ortadadır. Rusya avrupa'nın enerji ihtiyacının yüzde 40'ını karşılamaktadır.Rusya ve Ukrayna ülkelerinin buğday ihracatını durdurmaları bazı ülkeler için felakettir. Rusya ve Ukrayna'nın tarımsal faaliyetlerinde aksamaların dünya genelinde açlık sorunlarını kamçılaması konuşulmaktadır.Türkiye bu 3 önlemi almalıdır.Gıda güvenliğinin tam ve eksiksiz sağlanması şarttır. Konuyla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın hassasiyeti milletimizi rahatlatmaktadır. Ekilebilir tarım arazilerini genişletmek zorundayız. Bu sektör üretim, işleme ve pazarlama boyutlarıyla bütüncül bir yapıya kavuşturulmalıdır.Tarım kentleri kurulmalıdır.İkinci stratejik tespit olarak, enerji, güvenliği temin edilmelidir. Yeni ve yenilebilir enerji kaynaklarından yaralanma vasıtalarıyla Türkiye Enerjide dışa bağımlılıktan kurtulacaktır. Yerli enerji kaynaklarının verimli kullanıulması, nükleer başta olmak üzere yeni enerjilerin üretilmesi ile ülkemizin enerji talebini karşılayacak duruma gelmesidir.Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz kaynağı ülkemizin elini siyasette güçlendirecektir. Bizim enerjimiz doğru kullanmasını bilirsek biz yetecektir. Türkiye ona buna minnet edecek bir ülke değildir. Türkiye tahıl ambarıdır. Allah rızkımızın kefilidir.Üçüncü tedbir olarak, bazı mal ve hizmetlerin fiyatlarında görülen hormonlu artışlara karşı caydırıcı önlemlerinin alınmasıdır. Şekerin kg fiyatının 2 haftada 7 liradan 19 liraya çıkması bayat bir ekonomik operasyondan başka bir şey değildir. Türkiye'nin yıllık şeker ihracatı 2.7 milyon tondur. Şu an Türkiye'nin şeker eksiği değil fazlası vardır. Bizim önerimiz Türk şekerinin maliyetlere göre fiyatının yeniden belirlenmesidir. Dün domates soğan diyerek ortalığı karıştırmaya çalışanlar bugün farklı ürünlere bel bağlamışlardır. Anlaşılan 2023'e kadar bu karanlık kampanya devam edecektir. Bunlar firavun siyasetinin figüranlarıdır. Enflasyonun ve hayat pahalılığından biz de rahatsısız. Ancak zillete düşenleri iyi niyetli görmeyeceğiz. Devletimiz ve milletimiz tüm meselelere hakimdir. Zillet korusunu açık açık uyarıyorum . Kışkırttığınız yalan ve dedikodular ters tepecek ve alayınızı rezil edecektir.Muhterem arkadaşlarım, Rusya ile Ukrayna arasında savaş bir bölgeyle sınırlı kalmamıştır. Türkiye iki ülke arasında barışın savuncusu olarak tarihi bir rol üstlenmiştir. Putin ve Zelenskiy'nin ülkemize güven duyduğu ortadadır.10 Mart Antalya zirvesinden sonra barış görüşmelerinin İstanbul'da yeniden başlaması bizleri umutlandırmıştır. Putin ve Zelenskiy'nin görüşmelerini İstanbul'da yapması barışa bir adım daha yaklaşılması demektir.Gedikli Marksist Sosyalistler bugün bir numaralı Amerikancı kesildiler. İstanbul Dolmabahçe rıhtımına demirleyen ABD gemisine saldıranlar geldiğimiz bu noktada o filonun kurşun askeri haline gelmişlerdir. Bize göre bu namertlerin dünü de yanlıştı bugünü de. Yeri gelir Rusya yanlısı olurlar yeri gelir Amerikancı olurlar. Ama Türk milletini ağızlarına alamazlar. Almalarına da efendileri izin vermez. Türkkiye nerede duruyorsa bunlar karşısında yer alır. İşte CHP bunların topal siyaset ayağıdır. Başka yerlerde başka başkentlerde ikbal arayanlar iki dünyalarını da kaybetmiş sefillerdir.Bunlara Türkiye'nin hak ve çıkarlarını anlatın derseniz, öncelikle neyi kazanıp kaybedeceklerine bakarlar. Vatan ve millete yan bakanlara sessiz kalmak şerefli ve onurlu bir davranış mıdır? Şerefimiz kadar insanız, onurumuz kadar milletimize hizmet etmeye mahkumuz.Biz hiçbir ülkenin yanında ya da karşısında değiliz.NATO Ukrayna'ya yardımın süreceğini dünya kamuoyuna duyurmuştur. Rusya tam 3 kez ayrı ayrı kınanmıştır.