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Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan enflasyon açıklaması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Türkiye’nin jeopolitik konumu ile ihracatçıların ürün ve pazar çeşitlendirmedeki kabiliyetlerinin son dönemdeki sıcak çatışma ortamı nedeniyle yaşanan ihracat kayıplarını telafi edeceğine ve ihracat performansımız üzerinde destekleyici rol oynayacağını öngörmekteyiz.

Ekleme: 29.03.2022 - 14:20 Güncelleme: 29.03.2022 - 14:53 / Editör: Ozge Selin
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan enflasyon açıklamasıTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Türkiye'nin jeopolitik konumu ile ihracatçıların ürün ve pazar çeşitlendirmedeki kabiliyetlerinin son dönemdeki sıcak çatışma ortamı nedeniyle yaşanan ihracat kayıplarını telafi edeceğine ve ihracat performansımız üzerinde destekleyici rol oynayacağını öngörmekteyiz.
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