Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan enflasyon açıklaması
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Türkiye’nin jeopolitik konumu ile ihracatçıların ürün ve pazar çeşitlendirmedeki kabiliyetlerinin son dönemdeki sıcak çatışma ortamı nedeniyle yaşanan ihracat kayıplarını telafi edeceğine ve ihracat performansımız üzerinde destekleyici rol oynayacağını öngörmekteyiz.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Türkiye'nin jeopolitik konumu ile ihracatçıların ürün ve pazar çeşitlendirmedeki kabiliyetlerinin son dönemdeki sıcak çatışma ortamı nedeniyle yaşanan ihracat kayıplarını telafi edeceğine ve ihracat performansımız üzerinde destekleyici rol oynayacağını öngörmekteyiz.