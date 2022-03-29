Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan enflasyon açıklaması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Türkiye’nin jeopolitik konumu ile ihracatçıların ürün ve pazar çeşitlendirmedeki kabiliyetlerinin son dönemdeki sıcak çatışma ortamı nedeniyle yaşanan ihracat kayıplarını telafi edeceğine ve ihracat performansımız üzerinde destekleyici rol oynayacağını öngörmekteyiz.