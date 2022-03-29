Melih Gökçek'den çok konuşalacak önemli açıklamalar!
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medyada katıldığı sohbet odasında önemli açıklamalarda bulundu.
Melih Gökçek, sosyal medya hesabından CHP'de deprem etkisi yaratacak bilgilere yer vereceğini açıklamıştı. Sosyal medyadan katıldığı sohbet odasında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Melik Gökçek, CHP'nin ipini pazara çıkarttı. Kimsenin duymadığı bilgileri ilk defa sohbet odasında açıkladı.
2023 SEÇİMLERİNİ CHP ALMAYACAK
Melih Gökçek, 2023 seçimlerine değinerek şu ifadeleri kullandı;
''Ankara'da 2023 seçimlerinde CHP patentli milletvekili adayları olmayacak. 6'lı masanın ortaklarının vekillik talepleri ise enteresan.''
İTTİFAKLARIN BİRBİRİNDEN HABERİ YOK!
''Şimdi şöyle söyleyeyim, ben bre millet ittifakı'nın Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki oluşumların olsun dan haberi olduğuna inanmıyorum.''
GRUPLAŞMALAR HAD SAFADA!
''CHP içinde guruplasmalar had safhada.Gurpların başındaki CHP'nin aģır topları birbirlerinin ayağını kaydırmak için ne fırıldaklar çeviriyorlar.''