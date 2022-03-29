Melih Gökçek'den çok konuşalacak önemli açıklamalar!

Melih Gökçek, sosyal medya hesabından CHP'de deprem etkisi yaratacak bilgilere yer vereceğini açıklamıştı. Sosyal medyadan katıldığı sohbet odasında çarpıcı açıklamalarda bulundu.Melik Gökçek, CHP'nin ipini pazara çıkarttı. Kimsenin duymadığı bilgileri ilk defa sohbet odasında açıkladı.Melih Gökçek, 2023 seçimlerine değinerek şu ifadeleri kullandı;''Ankara'da 2023 seçimlerinde CHP patentli milletvekili adayları olmayacak. 6'lı masanın ortaklarının vekillik talepleri ise enteresan.''''Şimdi şöyle söyleyeyim, ben bre millet ittifakı'nın Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki oluşumların olsun dan haberi olduğuna inanmıyorum.''''CHP içinde guruplasmalar had safhada.Gurpların başındaki CHP'nin aģır topları birbirlerinin ayağını kaydırmak için ne fırıldaklar çeviriyorlar.''