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Mahra Melin Pınar'ın cenazesi gözyaşları arasında alındı

Antalya’nın Serik ilçesinde köpekten kaçarken yola çıkan ve kamyonun çarpmasıyla ağır yaralanıp 23 gün sonra hayatını kaybeden Mahra Melin Pınar'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgundan annenin gözyaşları arasında alındı. Acılı baba ise cenaze aracının önüne oturdu. 1/16

Ekleme: 29.03.2022 - 15:00 Güncelleme: 29.03.2022 - 15:08 / Editör: Ozge Selin
Mahra Melin Pınar'ın cenazesi gözyaşları arasında alındıSaldırgan köpek vahşetinden korkup, canını kurtarmak isteyen bir can daha hayata gözlerini yumdu.

Antalya'da 5 Mart günü, 9 yaşındaki Mahra Melin Pınar, başıboş köpeklerin kendini kovaladığını görünce yola fırladı.

O esnada İrfan Yayla'nın kullandığı 07 YBJ 06 plakalı kamyonun tekerleği, Mahra'nın sağ bacağının üstünden geçti.

Çevredekilerin yardımıyla sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, yaralı küçük kız ambulansla Antalya'ya sevk edildi.

MAHRA, 23 GÜNLÜK MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Hastaneye sevkinden kısa bir süre sonra bacağı kesilen ve 23 gündür yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Mahra, dün hayatını kaybetti. Cenaze ise işlemlerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.

ACILI AİLE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Sabah saatlerinde anne Derya Pınar ve baba Murat Pınar geldi. Kızının cenazesini almaya gelen anne gözyaşlarını tutamayarak, yakınlarının desteği ile güçlükle ayakta durdu.

Cenaze Belek Mezarlığında toprağa verilmek üzere aileye teslim edildi. Baba ise kızını bir an olsun yalnız bırakmayarak cenaze aracının ön koltuğuna oturdu.
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