Kim Milyoner Olmak İster'de 'Türkiye'nin başkenti' sorusu yarışmacıyı zorladı

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster isimli bilgi yarışmasında ilginç anlar yaşandı.Tıp öğrencisi yarışmacıya '1924 Anayasası'nda ve 1961 Anayasası'nda Türkiye'nin başkentinin hangisi olduğu yazar' sorusu soruldu.Kararsız kaldığını söyleyen yarışmacı önce seyircilere sorma joker hakkını kullandı. Seyircilerin yüzde 40'ının Ankara cevabını vermesi, geri kalan yüzde 60'ının ise doğru cevabı bilememesi ise herkesi şaşırttı.Seyircilerin de kararsız kaldığını düşünen yarışmacı bu kez çift joker hakkına danıştı. İki jokerin ardından 'Ankara' cevabını veren yarışmacı, 'Burada insan bildiği şeyden bile şüphe ediyor.' dedi.Sunucu koltuğundaki Kenan İmirzalıoğlu ise, 'Türkiye'nin başkenti hiç değişmedi, 1961'de de aynıydı. Sana söylüyorum, seyircilerimiz de anlasın.' dedi.