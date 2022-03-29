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Kim Milyoner Olmak İster'de 'Türkiye'nin başkenti' sorusu yarışmacıyı zorladı

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında tıp öğrencisi yarışmacıya Türkiye'nin başkenti sorusu soruldu. Yarışmacı 2 joker kullandığı soruda 'Ankara' cevabını verebildi.

Ekleme: 29.03.2022 - 12:17 Güncelleme: 29.03.2022 - 12:21 / Editör: Ozge Selin
Kim Milyoner Olmak İster'de 'Türkiye'nin başkenti' sorusu yarışmacıyı zorladı
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster isimli bilgi yarışmasında ilginç anlar yaşandı.

TÜRKİYE'NİN BAŞKENTİ SORUSU SORULDU

Tıp öğrencisi yarışmacıya '1924 Anayasası'nda ve 1961 Anayasası'nda Türkiye'nin başkentinin hangisi olduğu yazar' sorusu soruldu.


SEYİRCİLERİN YÜZDE 60'I DOĞRU CEVABI BİLEMEDİ

Kararsız kaldığını söyleyen yarışmacı önce seyircilere sorma joker hakkını kullandı. Seyircilerin yüzde 40'ının Ankara cevabını vermesi, geri kalan yüzde 60'ının ise doğru cevabı bilememesi ise herkesi şaşırttı.

Seyircilerin de kararsız kaldığını düşünen yarışmacı bu kez çift joker hakkına danıştı. İki jokerin ardından 'Ankara' cevabını veren yarışmacı, 'Burada insan bildiği şeyden bile şüphe ediyor.' dedi.

'SANA SÖYLÜYORUM SEYİRCİLER DE ANLASIN'

Sunucu koltuğundaki Kenan İmirzalıoğlu ise, 'Türkiye'nin başkenti hiç değişmedi, 1961'de de aynıydı. Sana söylüyorum, seyircilerimiz de anlasın.' dedi.
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