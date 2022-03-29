Kılıçdaroğlu’nun avukatına 'Cumhurbaşkanı’na hakaretten' dava

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, hakkında 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' davası açıldığını duyurdu.Çelik Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'Erdoğan'ın açtığı davada; 'Müvekkilim ve Genel Başkanım Kılıçdaroğlu'nun yolsuzluk eleştirileri doğrudur, Sıfırlama Tapeleri gerçektir, bunları ispatlayacağız' dediğim için hakkımda; Cumhurbaşkanı'na Hakaret ve Avukatlık Görevini Kötüye Kullanma suçlarından dava açılmıştı! İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan bugünkü duruşmada (mütalaası ile) Savcı; Cumhurbaşkanına Hakaret Suçundan cezalandırılmamı istemiş! Anlaşılan korkutup yıldırabileceklerini sanıyorlar! Hadi ordan! Hodri meydan!' ifadesini kullandı.