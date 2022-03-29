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İstinaf mahkemesi: Eşi çimdikleme boşanma nedeni

Bir boşanma davasında 'çimdikleme' olarak bilinen eylem, yerel mahkemenin ret kararını bozan istinaf mahkemesince boşanma sebebi olarak gösterildi.

Ekleme: 29.03.2022 - 15:34 Güncelleme: 29.03.2022 - 15:39 / Editör: Ozge Selin
İstinaf mahkemesi: Eşi çimdikleme boşanma nedeni
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 1 çocuğu olan bir kadın, 2016 yılından bu yana fiziksel ve duygusal şiddet gördüğü, kendisini odaya kilitlediği gerekçesiyle eşine boşanma davası açtı.

Sandıklı Asliye Ceza Mahkemesi'nde de 'Eşe karşı şiddet' olayıyla ilgili kamu davası açıldı.

DELİL YETERSİZLİĞİYLE REDDEDİLDİ
'Eşi kasten yaralama' suçundan görülen davada şiddet uygulayan koca, mahkeme tarafından delil yetersizliği nedeniyle beraat ettirildi.

Sandıklı Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen çekişmeli boşanma davası, ilk derece mahkemesi tarafından ispatlanamadığı gerekçesiyle reddedildi.

Şiddet gören kadının vekili Av. Mehmet Sait Gürdağ, kararı istinaf mahkemesine taşıdı.

KARAR BOZULDU
Konya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin 'boşanmanın reddi' kararını bozdu.

İstinaf mahkemesi, davaya konu erkeğin kadına yönelik devamlılık arz eden şiddetinin sabit olduğuna hükmederek, 'evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeniyle boşanmanın kabulü' kararını verdi.

ÇOCUĞUN VELAYETİ ANNEYE VERİLDİ
Konya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi'nin karar özetinde, erkeğin kadına aralıklarla ayaklarını, kollarını ve bacaklarını sıkmak suretiyle darpta bulunduğu ve eylemin süreklilik arz ettiği gerekçesiyle boşanmanın kabulüne karar verildiği yer aldı.

Mahkeme, evlilikten ortak çocuğun velayetinin de anneye verilmesine karar verdi.

'EŞİ ÇİMDİKLEME VE ODAYA KİLİTLEME BOŞANMA NEDENİ SAYILDI'
Yerel mahkemenin kararını bozan Konya Bölge İstinaf Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi'nin kararının emsal nitelikte olduğunu öne sürerek davayla açıklamada bulundu.

Av. Mehmet Sait Gürdağ yaptığı açıklamada, 'Boşanma davasında müvekkilim, eşi tarafından defalarca kolları ve bacaklarının kıvırma yani halk arasında çimdikleme eylemine maruz kaldığı için boşanma davası açtık. Yerel mahkeme mevcut delilleri yetersiz bularak davamızın reddine karar verdi. İstinaf mahkemesi ise çimdikleme ve odaya kilitlemeyi şiddet kabul edip kararı bozarak tarafların boşanmasına karar verdi. Basit gibi görülen eşi çimdikleme ve odaya kilitleme eylemi boşanma nedeni sayıldı. Bu davanın emsal teşkil edebileceğini düşünerek kamuoyu ile paylaşma gereği duydum.' dedi.
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