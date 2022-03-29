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İstanbul'daki barış müzakerelerine saatler kala bomba iddia! Financial Times: Putin geri adım attı

Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Şubat'ta başlattığı savaşın ardından taraflar, müzakereler için 10.30'da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya gelecek. Financial Times gazetesi, Rusya'nın bugün İstanbul'da Ukrayna ile gerçekleşecek müzakerelerde, ülkenin "Nazilerden arındırılması" talebinden vazgeçtiğini ve askeri bir ittifaka girmemesi halinde AB üyesi olabilmesine izin vermeye hazırlandığını yazdı

İstanbul'daki barış müzakerelerine saatler kala bomba iddia! Financial Times: Putin geri adım attı
Ekleme: 29.03.2022 - 10:16 Güncelleme: 29.03.2022 - 10:20 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'daki barış müzakerelerine saatler kala bomba iddia! Financial Times: Putin geri adım attı
Financial Times gazetesi, görüşmeler hakkında bilgi sahibi dört kişiye dayandırdığı haberinde, Moskova ve Kiev'in çatışmaların durdurulmasını görüştüğünü ve olası bir anlaşmanın parçası olarak, Ukrayna'nın güvenlik garantileri ve potansiyel AB üyeliği karşılığında NATO üyesi olma isteğinden vazgeçmesinin gündemde olduğunu belirtti. Anlaşma henüz sonuçlandırılmadığı için adının açıklanmasını istemeyen yetkililerin verdiği bilgilere göre, taslak ateşkes anlaşması metninde, Rusya'nın başta dile getirdiği üç ana ana talep olan 'Nazilerden arındırılma' ve 'Silahsızlanma' ve 'Ukrayna'da Rusça için yasal koruma' yer almıyor.

Tarafların temsilcilerinin İstanbul'da bugün dördüncü tur görüşmelere başlayacağını belirten gazete, Rusya'nın ödünlerinin, Ukrayna'nın beklenenden daha sıkı bir direniş göstermesi ve Rusya'nın operasyonel yetersizlikleri sonucu bir aydır süren işgalin genel anlamda durma noktasına gelmesi sonucu olduğunu vurguluyor.

'PERDELEME KAYGISI'
Ancak Ukrayna ve Batılı destekçilerinin Putin'in görüşmeleri yorgun güçlerini tazelemek ve yeni bir saldırı başlatmak için bir perdeleme olarak kullanmasından şüphe duyduğu vugulanıyor. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski'nin partisinin parlamentodaki lideri ve Kiev'in müzakere ekibinin bir parçası olan David Arakhamia da, gazeteye yaptığı açıklamada tarafların güvenlik garantileri ve Ukrayna'nın olası AB üyeliği konusunda uzlaşmaya yakın olunduğunu belirtiyor, ancak büyük bir ilerleme ihtimali konusunda ihtiyatlı olunması gerektiğine dikkat çekiyor. Arakhamia 'En başından beri tüm meseleler masada ama hala çözülemeyen noktalar var' diyor.

Görüşmelere yakın bir başka kaynak da Rusya'nın neredeyse her gün hem askeri baskı hem de Kiev'in silahsızlanması konularında tutum değiştirmesinden kaygılı olduklarını belirtiyor. Kremlin Söcüsü Dimitri Peskov'un da 'Rusya görüşmelerdeki ilerlemeler konusunda konuşamaz ve konuşmayacaktır. Bu sadece müzakere sürecine zarar verir' dediği aktarılıyor. Değerlendirilen anlaşmaya göre, Ukrayna'nın NATO üyeliğinden vazgeçmesinin yanı sıra, nükleer silah geliştirme ve topraklarında yabancı askeri üs bulundurmamasının da öngörüldüğü kaydediliyor. Karşılığında da, Ukrayna'nın aralarında Rusya, ABD, İngiltere, Kanada, Fransa, Almanya, Çin, İtalya, Polonya, İsrail ve Türkiye'den güvenlik garantileri alacağı söyleniyor.

Ancak Ukrayna lideri Volodimir Zelenski'nin herhangi bir anlaşmanın garantörler tarafından kabul edilmesi ve parlamentolar tarafından onaylanması gerektiğini söylediği hatırlatılıyor. Zelenski'nin ayrıca, anayasayı değiştirmeden önce anlaşmayı referanduma sunacağını söylediği ve bunun en az bir yıl alacak bir süreç olduğu kaydediliyor. Arakhamia ise 'Uzlaşılan tek konu uluslararası garantiler. Ukrayna bunu istiyor ama bunun için hala garantörlerin onayı gerek, aksi takdirde anlaşma asla olmaz' diyor

Değerlendirilien taslak metinde, Ukrayna'nın Rusya'nın 2014'te ele geçirdiği iki bölgesini geri alma talebinden bahsedilmediği ve bunun Putin ve Zelenski arasında gelecekte yapılacak müzakerelere bırakıldığı ifade ediliyor. Arakhamia Moskava'nın Rusya'nın, Kiev'in Kırım'ın ve doğudaki iki bölgenin ilhakını tanımasını talep ettiğini söylüyor ve 'Bağımsızlık Bildirgemiz'in dışındaki hiçbir sınırı kabul etmeyeceğiz. Bu en kritik nokta' diyor. Ateşkes anlaşması başarılı olursa, Ukrayna ve Rusya dışişleri bakanlarının buluşup, güvenlik garantilerini ve Rusça'nın Ukrayna'da korunması gibi sosyal meselelerdeki anlaşmaları sonuçlandıracağı ifade ediliyor. Bunu da Putin ve Zelenski arasındaki bir görüşmenin izleyeceği kaydediliyor. Ancak Kremlin Sözcüsü Peskov'un böyle bir görüşme için 'herhangi bir hareket' olmadığını söylediği de aktarılıyor.

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