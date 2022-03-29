İki yıl aradan sonra omuz omuza teravih

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ramazanda beş vakit namazda olduğu gibi teravihin de camilerde cemaatle kılınacağını belirterek, "Tüm aile fertlerimizle teravih namazına, sohbete ve mukabeleye katılarak, ramazanın manevi havasını hep birlikte teneffüs edeceğiz." dedi.Erbaş, Başkanlığın yerleşkesinde düzenlenen 2022 Yılı Ramazan Ayı Faaliyetleri Tanıtım Programı'nda konuştu.Ramazana yaklaşmanın sevinç ve heyecanı içerisinde olduklarını söyleyen Erbaş, 1 Nisan Cuma akşamı kılınacak ilk teravih namazının ardından 2 Nisan Cumartesi günü tutulacak ilk oruçla ramazana girileceğini anımsattı.Erbaş, 2 yılı aşkın süredir dünyayı etkisi altında bırakan Kovid-19 salgınına ilişkin yeni dönem tedbirlerine işaret ederek, "Teravihlerimizi, mukabelelerimizi, sahurlarımızı, iftarlarımızı, kısacası ramazan ayını anlamlı ve unutulmaz kılan birçok eşsiz güzelliği bu sene hep birlikte ihya etmenin huzurunu yaşayacağız inşallah." diye konuştu.Bu yıl "Ramazan ve Doğruluk" temasıyla ramazan etkinliklerini yapacaklarını bildiren Erbaş, "İnsanı hem dünyada hem de ahirette iyiliğe ulaştıracak en temel ahlaki değer, doğruluktur. Allah'a iman üzere inşa edilen hayat nizamının özünü teşkil eden doğruluk, sözün öze uyması, ihlas ve samimiyet bakımından kalpteki niyetle tutum ve davranışın bir olması demektir." dedi.Zor ve sıkıntılı süreçlerde yardımlaşma, paylaşma ve yaraları sarmanın çok önemli olduğunu kaydeden Erbaş, "İyiliklerin karşılığının kat kat fazlasıyla verildiği ramazan ayında ihtiyaç sahibi kardeşlerimize, yoksullara, kimsesizlere, yetimlere el uzatmak, bizler için en büyük manevi kazanım olacaktır.Bu mübarek zamanda bizden bir yardım eli bekleyen kardeşlerimizin sıkıntılarını bir nebze de olsa dindirebilmek, bizim için dünyanın bütün nimetlerine sahip olmaktan daha hayırlı olacaktır." dedi.Ramazanın aynı zamanda paylaşma ayı olduğunu vurgulayan Erbaş, ramazanda infak etme ve zekat verme tavsiyesinde bulundu. Erbaş, "Zekat, zenginlerin malındaki fakir ve yoksulların payıdır, hakkıdır. Dolayısıyla zekatı ihmal etmek veya zekat vermekten imtina etmek, hem kul hakkını ihlal hem de Allah katında büyük bir vebaldir." ifadesini kullandı.Erbaş, 2 yıl aradan sonra tekrar cemaatle teravih namazını kılmanın mutluluğunu yaşadıklarını anlatarak, "Ancak bu süreçte devam eden tedbirlere hassasiyetlere riayet etmemiz lazım. Cami ve mescitlerimizde Başkanlığımızca alınan temizlik ve maske kullanımı gibi gerekli tedbirlerin uygulanmasına devam edilecek. Hastalık belirtileri taşıyan kardeşlerimizin cemaate katılmamalarını istirham ediyorum." uyarısında bulundu.Ramazan boyunca irşat faaliyetlerinin büyük oranda yüz yüze gerçekleştirileceğini duyuran Erbaş, "Beş vakit namazda olduğu gibi teravih namazı da camilerimizde cemaatle kılınacak.Tüm aile fertlerimizle teravih namazına, sohbete ve mukabeleye katılarak ramazanın manevi havasını hep birlikte teneffüs edeceğiz. Camilerimiz ve Kur'an kurslarımızda mukabeleler okunacak. Camilerimizdeki mukabeleye katılamayacak olan vatandaşlarımız, ramazan ayı boyunca her gün Diyanet TV'de okunacak mukabeleleri takip edebilir." dedi.