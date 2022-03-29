Edirne'de aynı aileden 4 kişi ölü bulunmuştu! Katliamın detayları ortaya çıktı

Korkunç katliam iddiaya göre Güner ailesinin her gün düzenli olarak teslim ettikleri sütleri kooperatife götürmemeleriyle ortaya çıktı. Dün gece yarısı meydana gelen olay iddiaya göre şöyle gelişti.Köyde hayvancılıkla uğraşan Güner Ailesi'nin sabah saatlerinde kooperatife süt getirmediğini fark eden Süt Toplama Birliği, telefonla önce Mehmet Güner'i ardından Anıl Güner'i aradı.AYRI AYRI ODALARDA KAFALARINA ATEŞ EDİLMİŞGüner ailesine bir türlü ulaşılamayınca birlik çalışanı ailenin evine gitti. Yerdeki kan izlerini gören birlik çalışanı kapının önünde korkunç manzara ile karşılaştı. Evin oğlu Anıl Güner (26) kapının önünde, baba Mehmet Güner (55) ve anne Filiz Güner(47) yatak odasında, dede Mehmet Güner (76) ise salonda ölü olarak buldu. Olayın şokunu yaşayan birlik çalışanı durumu hemen jandarmaya bildirdi.SİLAH BULUNAMADIİlk belirlemelere ikisi başından, biri göğsünden, biri de sırtından ateşli silahla vurularak öldürülen ailenin evinde bir adet av tüfeği ele bulundu. Evdeki iki camın açılan ateş sonucu kırıldığı belirlenirken, cesetler üzerinde yapılan incelemede Anıl Güner'in katil ya da katillerle içeride uzun süre boğuştuğu belirlendi. Güner ailesinin evde bulunan tüfekle değil de silahla öldürüldüğü tespit edilirken, yapılan aramalarda silah bulunamadı.HIRSIZLIK İDDİASIJandarma Güner ailesinin yakınlarının ifadelerine başvururken, hayatını kaybeden Anıl Güner'in gece 00.30'a kadar köyün kahvesinde arkadaşlarıyla oturduğu ve daha sonra evine gittiği belirlendi.Güner ailesinin köyde varlıklı bir aile olduğunu söyleyen yakınları, 'Maddi durumları çok iyiydi, paralarını bankaya yatırmazlardı. Bildiğimiz kadarıyla ziynet eşyalarını ve paralarını evde saklarlardı.Birkaç ay önce otomobil satın almışlardı. 30'dan fazla büyükbaş hayvanları, yüzlerce dönüm arazileri vardı. Duyduğumuza göre kapının önünde Anıl ile bir boğuşma yaşanmış.Tüfeği ellerinden almak isterken oda vurulmuş. Çok fazla bir şey bilmiyoruz. Fakat hiç düşmanları yoktu. Sevilen bir aileydi' dediler.