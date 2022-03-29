  • USD: 14,79 - 14,82
  • EURO: 16,31 - 16,34
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Edirne'de aynı aileden 4 kişi ölü bulunmuştu! Katliamın detayları ortaya çıktı

Edirne’nin Uzunköprü ilçesine bağlı Elmalı köyünde dün gece geç saatlerde bir aile katliamı yaşandı. Aynı aileden 4 kişi silahla vurulmuş halde evlerinde ölü olarak bulundu. Kapının önünde öldürülmüş halde bulunan Anıl Güner’in uzun bir süre katil ya da katillerle boğuştuğu ortaya çıkarken, yapılan araştırmalarda olayda kullanılan silah bulunamadı. Korkunç infazın detaylarına Sabah ulaştı.

Edirne'de aynı aileden 4 kişi ölü bulunmuştu! Katliamın detayları ortaya çıktı
Ekleme: 29.03.2022 - 19:34 Güncelleme: 29.03.2022 - 19:49 / Editör: Ozge Selin
Edirne'de aynı aileden 4 kişi ölü bulunmuştu! Katliamın detayları ortaya çıktı
Korkunç katliam iddiaya göre Güner ailesinin her gün düzenli olarak teslim ettikleri sütleri kooperatife götürmemeleriyle ortaya çıktı. Dün gece yarısı meydana gelen olay iddiaya göre şöyle gelişti.

Köyde hayvancılıkla uğraşan Güner Ailesi'nin sabah saatlerinde kooperatife süt getirmediğini fark eden Süt Toplama Birliği, telefonla önce Mehmet Güner'i ardından Anıl Güner'i aradı.

AYRI AYRI ODALARDA KAFALARINA ATEŞ EDİLMİŞ

Güner ailesine bir türlü ulaşılamayınca birlik çalışanı ailenin evine gitti. Yerdeki kan izlerini gören birlik çalışanı kapının önünde korkunç manzara ile karşılaştı. Evin oğlu Anıl Güner (26) kapının önünde, baba Mehmet Güner (55) ve anne Filiz Güner(47) yatak odasında, dede Mehmet Güner (76) ise salonda ölü olarak buldu. Olayın şokunu yaşayan birlik çalışanı durumu hemen jandarmaya bildirdi.

SİLAH BULUNAMADI

İlk belirlemelere ikisi başından, biri göğsünden, biri de sırtından ateşli silahla vurularak öldürülen ailenin evinde bir adet av tüfeği ele bulundu. Evdeki iki camın açılan ateş sonucu kırıldığı belirlenirken, cesetler üzerinde yapılan incelemede Anıl Güner'in katil ya da katillerle içeride uzun süre boğuştuğu belirlendi. Güner ailesinin evde bulunan tüfekle değil de silahla öldürüldüğü tespit edilirken, yapılan aramalarda silah bulunamadı.

HIRSIZLIK İDDİASI

Jandarma Güner ailesinin yakınlarının ifadelerine başvururken, hayatını kaybeden Anıl Güner'in gece 00.30'a kadar köyün kahvesinde arkadaşlarıyla oturduğu ve daha sonra evine gittiği belirlendi.

Güner ailesinin köyde varlıklı bir aile olduğunu söyleyen yakınları, 'Maddi durumları çok iyiydi, paralarını bankaya yatırmazlardı. Bildiğimiz kadarıyla ziynet eşyalarını ve paralarını evde saklarlardı.

Birkaç ay önce otomobil satın almışlardı. 30'dan fazla büyükbaş hayvanları, yüzlerce dönüm arazileri vardı. Duyduğumuza göre kapının önünde Anıl ile bir boğuşma yaşanmış.

Tüfeği ellerinden almak isterken oda vurulmuş. Çok fazla bir şey bilmiyoruz. Fakat hiç düşmanları yoktu. Sevilen bir aileydi' dediler.


Edirne'de aynı aileden 4 kişi ölü bulunmuştu! Katliamın detayları ortaya çıktı
29 Mart koronavirüs tablosu belli oldu
16 yıl önce kayıp ihbarı yapılmıştı! Serap Başer'in cesedi parçalanmış halde bulundu
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan çok net S-400 mesajı: O dosyayı kapattık!
Yeşil dönüşüme TOGG damgası! Yerli otomobil ilk kez görücüye çıkacak
Bodrum'da kadını darp eden CHP'li tutuklandı
Ukrayna ile müzakere sonrası Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama: Türkiye'ye minnettarız
Araç sahipleri dikkat! Sadece 2 gün kaldı...
Otobüs yolda su boruda gidemiyor! İBB bakım çalışmasında İSKİ'nin su borusunu patlattı!
Bakanlıktan Yap-İşlet-Devret modeli ile ilgili eleştiri haberlerine sert tepki: Takdir etmeleri beklenemezdi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan tarihi zirve sonrası flaş mesajlar
Ankara'da ByLock operasyonu! Evlere kod göndermişler!
Kılıçdaroğlu’nun avukatına 'Cumhurbaşkanı’na hakaretten' dava
Rusya ve Ukrayna heyetinden tarihi zirve sonrası peş peşe açıklamalar! 'NATO'ya girmeyeceğiz! Türkiye garantör olsun'
Fransız vatandaşın 'geçinemiyoruz' isyanına Macron'dan çaresiz cevap: Bu duruma reçetimiz yok
Gün geçmiyor ki bir İETT otobüsü arızası yaşanmasın! Pendik’te İETT otobüsünde yangın paniği!
Alman gazeteci Weimer'den 'Haftanın Şahsiyeti Erdoğan'
Kritik viraj! Milyon gözü Mayıs ayında! 3600 ek gösterge, sözleşmeliye kadro ve EYT düzenlemesi...
1915 Çanakkale Köprüsü ortaklarından Başar Arıoğlu CHP'ye sordu: 500 milyon kime gitti?
Eymen halası Zerrin Akça'nın kullandığı cipin altında kalarak hayatını kaybetti! Bilirkişi raporu: Kutsal Hazar Eymen Kara terk edilme...
EPDK'dan elektrik kararı: Faturalarda yeni dönem

EPDK'dan elektrik kararı: Faturalarda yeni dönem

Anlaşma sağlandı! Yüzde 60 oranında zam

Anlaşma sağlandı! Yüzde 60 oranında zam

Arda Güler için tarihi bonservis bedeli! Yok artık...

Arda Güler için tarihi bonservis bedeli! Yok artık...

Edirne'de vahşet! 4 kişilik aile evlerinde...

Edirne'de vahşet! 4 kişilik aile evlerinde...

Ramazan öncesi kritik uyarı! Merdiven altı ürünlere dikkat!

Ramazan öncesi kritik uyarı! Merdiven altı ürünlere dikkat!

Dev projede sona doğru! Türkiye'de ikinci olacak!

Dev projede sona doğru! Türkiye'de ikinci olacak!