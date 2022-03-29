  • USD: 14,82 - 14,85
  • EURO: 16,26 - 16,29
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Dünyanın gözü Türkiye’de! Başkan Erdoğan’ın barış mesajı manşetleri süsledi

Rusya ile Ukrayna müzakere heyetlerine ev sahipliği yapan Türkiye, dünyanın gündemine oturdu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın, Dolmabahçe'de başlayan tarihi zirve öncesinde yaptığı konuşmasında öne çıkan başlıkları manşetten duyuran yabancı basın, Erdoğan’ın barış mesajlarına vurgu yaptı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy'e seslenen Erdoğan’ın “Liderler zirvesine biz ev sahipliği yapmaya hazırız” sözleri, Türkiye’nin arabuluculuk rolüne bir kez daha dikkat çekti

Dünyanın gözü Türkiye’de! Başkan Erdoğan’ın barış mesajı manşetleri süsledi
Ekleme: 29.03.2022 - 12:08 Güncelleme: 29.03.2022 - 12:09 / Editör: Ozge Selin
Dünyanın gözü Türkiye’de! Başkan Erdoğan’ın barış mesajı manşetleri süsledi
Rusya-Ukrayna savaşında ateşkesi sağlamak diplomasi trafiğini yürüten Türkiye, bir kez daha dünya siyasi arenasının kesişim noktası haline geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'da Dolmabahçe'de Rusya Ukrayna barış müzakereleri için kurulan tarihi masa, dünya basını tarafından yakından takip edildi.

Tarihi görüşmelere ev sahipliği yapan Türkiye'nin arabuluculuk rolüne bir kez daha dikkat çekilirken, Başkan Erdoğan'ın yaptığı açılış konuşmasında kullandığı ifadeler manşetleri süsledi.

BBC

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın barış müzakerelerinde yaptığı açılış konuşmasına dikkat çeken İngiliz medya kuruluşu BBC, Erdoğan'ın Putin ve Zelenskiy'i de ağırlama davetine yer verdi

Başkan Erdoğan'ın, barış için somut adımların atılması için zamanın geldiğini vurguladığını belirten BBC, Erdoğan'ın "Barışın ve ateşkesin sağlanması iki tarafın da faydasınadır" sözlerine de yer verdi.

THE GUARDIAN

Müzakere görüşmelerini canlı yayınlayan İngiliz The Guardian da, Başka Erdoğan'ın açılış konuşmasındaki başlıkları öne çıkardı. Erdoğan'ın, liderler zirvesi çağrısı yaptığını belirten The Guardian, Erdoğan'ın "Adil bir barışın kaybedeni olmayacağına inanıyoruz. Çatışmanın uzaması hiç kimsenin yararına değildir" sözlerine yer verdi.

LE FIGARO

Fransız Le Figaro da, İstanbul'da gerçekleşen Rusya Federasyonu-Ukrayna Müzakere Heyetleri Toplantısı'nı canlı takip eden kuruluşlardan biri oldu.

Erdoğan'ın açılış konuşmasında odaklanan Le Figaro, Erdoğan'ın bu görüşmelerin Ukrayna ve Rusya ile bölge ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını dilediği detayına yer verdi. Le Figaro, Erdoğan'ın "Müzakere süreci, barışa dair ümitleri yeşertmiş, tüm dünyayı heyecanlandırmıştır. Görüşmeleri bu kapsamda canı gönülden destekliyoruz" ifadelerini kullandığına dikkat çekti.

DEUTSCHE WELLE

Alman Deutsche Welle de, görüşmeleri canlı takip etti. İstanbul'da başlayan tarihi görüşmeleri, Başkan Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla veren DW, Erdoğan'ın barış mesajlarını manşete taşıdı. Ateşkes lideri çağrısı yapan Erdoğan'ın "Adil bir barışın kaybedeni olmayacağına inanıyoruz." sözleri de öne çıkan başlıklardan oldu.

HAARETZ

İsrail gazetesi Haaretz, canlı gelişmeleri anbean güncelledi. İsrailli gazete, barış görüşmelerine ev sahipliği yapan Türkiye'nin rolüne dikkat çekti.

JERUSALEM POST

Bir diğer İsrail yayın kuruluşu Jerusalem Post da, tarihi görüşmeleri yakından takip etti. Barış görüşmelerinde yaşanan anları duyuran JP, Başkan Erdoğan'ın önceki gün Putin ile yaptığı telefon konuşmasına dikkat çekti.

CHP, Çanakkale etkinliğinde Kur'an okunmasına tepki gösterdi
Dünyanın gözü Türkiye’de! Başkan Erdoğan’ın barış mesajı manşetleri süsledi
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan flaş açıklama: İlk faz tamam...
Bakan Akar'dan mayın açıklaması: Tespit edilenler imha ediliyor
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den paralı anketlere tepki: Bizim anketimiz 85 milyon Türk insanının duasıdır
Zehirlendi iddiaları vardı! Abramoviç Dolmabahçe'de Başkan Erdoğan'la bir araya geldi!
Dünya medyası Başkan Erdoğan'ı canlı yayınla verdi! CHP'li medya yine görmezlikten geldi
FETÖ, TSK'ya nasıl sızdı? İtirafçı anlattı: Soruların hepsi aynen çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna ve Rus heyetlere hitap etti
İstanbul'daki barış müzakerelerine saatler kala bomba iddia! Financial Times: Putin geri adım attı
NATO üyeliği konuşuluyordu! Avrupa ülkesi 'Rusya ile savaşa hazır!'
Başkan Erdoğan'dan Dolmabahçe'deki tarihi zirve öncesi önemli açıklamalar
Petrolde İstanbul etkisi! Motorine indirim geliyor!
2022 KDV İndirimi Hangi Ürünlere Gelecek? KDV İndirimi Ne Zaman Başlayacak?
Türkiye - İsrail doğalgaz boru hattı, Avrupa için bir seçenek
Sekiz aylık bebeğini yastıkla boğmaya çalıştı: Cep telefonuyla kayda aldı
ABD terörist sevdasından vazgeçmiyor: YPG/PKK’nın faydalandığı eğit-donat fonuna 542 milyon dolar!
ABD Başkanı Biden'dan Putin'e sert sözler: Geri adım atmayacağım...
CHP'nin kanalı Halk TV'DE CHP'yi şoke eden yorum!
Barış masası Türkiye'de kuruluyor! Ukrayna müzakere heyeti Türkiye'de
Yargıtay'dan emsal karar: Erkek kadını köyde yaşamaya zorlayamaz

Yargıtay'dan emsal karar: Erkek kadını köyde yaşamaya zorlayamaz

Kira geliri olanlar dikkat! Beyan dönemi için son gün 31 Mart

Kira geliri olanlar dikkat! Beyan dönemi için son gün 31 Mart

Kim Milyoner Olmak İster'de 'Türkiye'nin başkenti' sorusu yarışmacıyı zorladı

Kim Milyoner Olmak İster'de 'Türkiye'nin başkenti' sorusu yarışmacıyı zorladı

Et ve Süt Kurumu'nda görev değişimi! Osman Uzun görevden alındı

Et ve Süt Kurumu'nda görev değişimi! Osman Uzun görevden alındı

THY'den Polonya bilgilendirmesi: Aşı ve test zorunluluğu...

THY'den Polonya bilgilendirmesi: Aşı ve test zorunluluğu...

Xiaomi kullanıcıları dikkat!

Xiaomi kullanıcıları dikkat!