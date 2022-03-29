Dünyanın gözü Türkiye’de! Başkan Erdoğan’ın barış mesajı manşetleri süsledi

Rusya-Ukrayna savaşında ateşkesi sağlamak diplomasi trafiğini yürüten Türkiye, bir kez daha dünya siyasi arenasının kesişim noktası haline geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'da Dolmabahçe'de Rusya Ukrayna barış müzakereleri için kurulan tarihi masa, dünya basını tarafından yakından takip edildi.Tarihi görüşmelere ev sahipliği yapan Türkiye'nin arabuluculuk rolüne bir kez daha dikkat çekilirken, Başkan Erdoğan'ın yaptığı açılış konuşmasında kullandığı ifadeler manşetleri süsledi.Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın barış müzakerelerinde yaptığı açılış konuşmasına dikkat çeken İngiliz medya kuruluşu BBC, Erdoğan'ın Putin ve Zelenskiy'i de ağırlama davetine yer verdiBaşkan Erdoğan'ın, barış için somut adımların atılması için zamanın geldiğini vurguladığını belirten BBC, Erdoğan'ın "Barışın ve ateşkesin sağlanması iki tarafın da faydasınadır" sözlerine de yer verdi.Müzakere görüşmelerini canlı yayınlayan İngiliz The Guardian da, Başka Erdoğan'ın açılış konuşmasındaki başlıkları öne çıkardı. Erdoğan'ın, liderler zirvesi çağrısı yaptığını belirten The Guardian, Erdoğan'ın "Adil bir barışın kaybedeni olmayacağına inanıyoruz. Çatışmanın uzaması hiç kimsenin yararına değildir" sözlerine yer verdi.Fransız Le Figaro da, İstanbul'da gerçekleşen Rusya Federasyonu-Ukrayna Müzakere Heyetleri Toplantısı'nı canlı takip eden kuruluşlardan biri oldu.Erdoğan'ın açılış konuşmasında odaklanan Le Figaro, Erdoğan'ın bu görüşmelerin Ukrayna ve Rusya ile bölge ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını dilediği detayına yer verdi. Le Figaro, Erdoğan'ın "Müzakere süreci, barışa dair ümitleri yeşertmiş, tüm dünyayı heyecanlandırmıştır. Görüşmeleri bu kapsamda canı gönülden destekliyoruz" ifadelerini kullandığına dikkat çekti.Alman Deutsche Welle de, görüşmeleri canlı takip etti. İstanbul'da başlayan tarihi görüşmeleri, Başkan Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla veren DW, Erdoğan'ın barış mesajlarını manşete taşıdı. Ateşkes lideri çağrısı yapan Erdoğan'ın "Adil bir barışın kaybedeni olmayacağına inanıyoruz." sözleri de öne çıkan başlıklardan oldu.İsrail gazetesi Haaretz, canlı gelişmeleri anbean güncelledi. İsrailli gazete, barış görüşmelerine ev sahipliği yapan Türkiye'nin rolüne dikkat çekti.Bir diğer İsrail yayın kuruluşu Jerusalem Post da, tarihi görüşmeleri yakından takip etti. Barış görüşmelerinde yaşanan anları duyuran JP, Başkan Erdoğan'ın önceki gün Putin ile yaptığı telefon konuşmasına dikkat çekti.