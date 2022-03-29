Dünya medyası Başkan Erdoğan'ı canlı yayınla verdi! CHP'li medya yine görmezlikten geldi

Rusya-Ukrayna savaşında barışın sağlanması için Türkiye etkin bir rol üstleniyor. İstanbul'da bugün başlayan görüşmeler öncesinde dünya medyası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını canlı olarak verdi. Ancak Türkiye'deki bu önemli olayı CHP'nin kanalı Halk TV canlı olarak vermedi.

Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'nin arabuluculuğu tüm dünya tarafından kabul görüyor. İki ülkeden gelen heyetler bugün Dolmabahçe Sarayı'nda görüşmeye başladı.Görüşme öncesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan da bir konuşma yaptı. Konuşma sonrası hem Rusya hem de Ukrayna heyeti Erdoğan'ı ayakta alkışladı.Erdoğan'ın konuşmasını uluslararası medya kuruluşları canlı yayınla izleyicilerine aktardı. Ancak Türkiye'de yayın yapan CHP'nin kanalı Halk TV tüm dünyanın takip ettiği bu konuşmayı görmezlikten geldi.