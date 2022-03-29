Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan tarihi zirve sonrası flaş mesajlar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dolmabahçe'deki Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde düzenlenen tarihi barış müzakereleri sonrası basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, 'Acil ateşkes' vurgusu yaptı, Başkan Erdoğan'ın açılış konuşmasını yapmasının duruma verilen önemi gösterdiğini ifade etti. Çavuşoğlu, heyetlerle ayrı ayrı görüştüklerini, en anlamlı ilerlemenin de bugün sağlandığını bildirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarihi zirve sonrası önemli açıklamalarda bulundu.Taraflar arasında yakınlaşma sağlandı. en anlamlı ilerleme bugün sağlandı. Bu görüşmeler bize duyulan güvenin bir göstergesidir. Bazı konularda uzlaşmalar sağlandı. Acil ateşkes olmalı. Taraflarla ayrı ayrı görüştük. Cumhurbaşkanımızın toplantının açılış konuşmasını yapmasının taraflara ve duruma verilen ehemmiyeti gösterdiğini düşünüyoruz.