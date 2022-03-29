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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna ve Rus heyetlere hitap etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, müzakere için Dolmabahçe'de bir araya gelen Rusya ve Ukrayna heyetleri tarafından ayakta alkışlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna ve Rus heyetlere hitap etti
Ekleme: 29.03.2022 - 10:43 Güncelleme: 29.03.2022 - 12:12 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna ve Rus heyetlere hitap etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, müzakere için Dolmabahçe'de bir araya gelen Rusya ve Ukrayna heyetleri tarafından ayakta alkışlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe'de düzenlenen Rusya ve Ukrayna heyetleri ile müzakere toplantısının açılışında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna ve Rus heyetlere hitap etti

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

'Sevgili dostlar, kıymetli heyet üyeleri Türkiye'ye ve İstanbulumuza hoşgeldiniz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna ve Rus heyetlere hitap etti

Böylesine kritik bir dönemde sizleri misafir etmekten barışı tesis etme yolundaki gayretlerinize katkı sağlamaktan memnuniyet duyuyoruz.

Toplantılarınızın ve yapacağınız görüşmelerin şimdiden ülkeleriniz bölgemiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Liderlerinizin talimatları doğrultusunda yürüttüğünüz müzakere süreci barışa dair ümitleri yeşertmiş tüm dünyayı heyecanlandırmıştır.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna ve Rus heyetlere hitap etti

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