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Beyaz Gazete
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CHP, Çanakkale etkinliğinde Kur'an okunmasına tepki gösterdi

Çanakkale Zaferi'ni anmak için bir ortaokulda Kur'an-ı Kerim okutulmasına tepki gösteren Yıldırım Kaya, Bakan Özer'in yanıtlaması için soru önergesi hazırladı.

Ekleme: 29.03.2022 - 12:41 Güncelleme: 29.03.2022 - 12:42 / Editör: Ozge Selin
Çanakkale Zaferi yurdun dört bir yanında kutlanırken, İstanbul'en Esenyurt ilçesindeki bir ortaokulda da şehitler anıldı.

25 Mart tarihinde düzenlenen anma etkinliğinde Şehitler Ortaokulu öğrencileri Kur'an-ı Kerim okudu.

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya ise bu durumdan rahatsızlık duydu.

Bir vatandaş tarafından kayda alınan o anlardan rahatsızlık duyan Kaya, konuyu Meclis'e taşımaya karar verdi.

KUR'AN OKUNMASINDAN RAHATSIZ OLUNCA SORU ÖNERGESİ HAZIRLADI

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in yanıtlaması için çalışma yürüten Kaya, bir soru önergeri hazırladı.

'VATAN ŞEHİDİ DEĞİL, İSLAM ŞEHİDİ OLDUKLARI ANLATILIYOR'

Törende Mustafa Kemal Atatürk'ün hiç anılmadığını iddia eden Kaya, şu ifadeleri kullandı:

'Videoda yer alan görüntülerde, önce okulun bahçesinde bir öğrenci mikrofondan Kur'an okuyor, ardından alkış sesleri yükseliyor. Daha sonra da öğretmen olduğunu düşündüğümüz bir kişi tarafından konuşma yapılıyor. Törende ne Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ne de vatan için şehit düşen kahraman şehitlerimiz anılıyor. Şehitler arasında ayrım yapan anlayışla, şehitlerin vatan şehidi değil, “İslam şehidi” olduğu anlatılıyor.'
CHP, Çanakkale etkinliğinde Kur'an okunmasına tepki gösterdi
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