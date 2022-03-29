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​Brent petrolde 15 dolarlık düşüş: Akaryakıt fiyatlarında indirim bekleniyor

Geçtiğimiz hafta 122 dolar seviyelerine kadar yükselen brent petrolün varil fiyatı, bugün 107 dolar seviyelerine kadar düştü. Fiyatlardaki düşüşe sebep olarak Çin'in bazı kentlerinde uyguladığı sokağa çıkma kısıtlaması gösterildi. Peki 2022 brent petrol varil fiyatı ne kadar oldu? Petroldeki düşüş akaryakıt fiyatlarına yansır mı?

​Brent petrolde 15 dolarlık düşüş: Akaryakıt fiyatlarında indirim bekleniyor
Ekleme: 29.03.2022 - 00:42 Güncelleme: 29.03.2022 - 00:51 / Editör: Ozge Selin
​Brent petrolde 15 dolarlık düşüş: Akaryakıt fiyatlarında indirim bekleniyor
​Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle 134 dolar ile tarihin en yüksek seviyelerini test eden brent petrol fiyatı, geçtiğimiz hafta yeniden 122 dolar seviyelerini görmüştü.

BRENT PETROLDE BÜYÜK DÜŞÜŞ: 15 DOLAR BİRDEN DÜŞTÜ

Geçtiğimiz hafta uluslararası piyasalarda gün 122,12 dolardan işlem gören petrolün varil fiyatı, bugün 107 dolar seviyelerine kadar düştü.

PETROLÜN FİYATI NEDEN DÜŞTÜ? YENİDEN YÜKSELİR Mİ?
Fiyatlardaki düşüşte, artan Kovid-19 vakaları karşısında Çin'in Şangay kentinde sokağa çıkma yasağının devreye alınması etkili oldu.

Söz konusu yasağın ne kadar süreceği bilinmezken, süreç boyunca iki aşamalı Kovid-19 testi uygulanacağı belirtildi.

Öte yandan ülkenin Huangpu bölgesinde de 28 Mart - 1 Nisan döneminde kapanma ilan edildi.

Dünyanın ikinci en büyük petrol tüketicisi Çin'de, artan Kovid-19 vakaları karşısında alınan tedbirler, talep düşüşü endişelerini artırıyor ve fiyatları aşağı yönlü baskılıyor.

Öte yandan, perşembe günü gerçekleştirilecek 27. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı Bakanlar Toplantısı'nda grubun önceki aylardan daha hızlı bir şekilde petrol üretimini artırmayı başaramayacağına yönelik beklentiler de fiyatlarda baskı oluşturuyor.


OPEC grubu, ana tüketici ülkelerin petrol açığını kapatmak ve fiyatları düşürmek için küresel pazara daha fazla ham petrol pompalama çağrısı yapmasına rağmen bu çağrılara yanıt vermiyor.

Öte yandan Uluslararası Enerji Ajansı, Rusya'ya bazı ülke ve ithalatçı şirketlerin uyguladıkları ilave yaptırımlar nedeniyle petrol üretiminin nisanda günlük 3 milyon varil azalabileceğini tahmin ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 114,98 ile 115,85 dolar aralığının direnç, 113,07 ile 112,03 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.


​Brent petrolde 15 dolarlık düşüş: Akaryakıt fiyatlarında indirim bekleniyor
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