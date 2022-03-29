Bodrum'da kadını darp eden CHP'li tutuklandı

Bodrum Yalıkavak'ta otomobiliyle seyir halinde olan evli ve iki çocuk annesi Sezin Tekinkaya (43) ile CHP Muğla Gençlik Örgütünden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Yıldızhan arasında trafikte ilerleme meselesi yüzünden tartışma çıktı.Tartışmanın büyümesi üzerine Yıldızhan, Sezin Tekinkaya'yı takip edip, aracıyla önünü kesti. Olay bölgedeki güvenlik kameralarına yansıdı.Aracından inen Yıldızhan, önce Tekinkaya sonra 18 yaşındaki oğluyla tartıştı. Yıldızhan, çıkan arbede sırasında Sezin Tekinkaya'yı darp etti, boğazını sıktı. Vücudunun çeşitli yerlerine aldığı darbelerle yaralanan ve uyluk kemiği kırılan Tekinkaya, hastanede darp raporu alıp polis merkezine giderek Yıldızhan'dan şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Sezin Tekinkaya'nın ifadesi alındı. Trafikte Tekinkaya'yı takip ederek boğazını sıkıp, darp eden, CHP Muğla Gençlik Örgütünden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Yıldızhan, gözaltına alındı. Yıldızhan önce serbest kalsa da sonradan mağdur kadının vücudunda kemik kırığına sebep olduğu anlaşıldı. Bu durum Adli Tıp raporu ile tespit edildi. 10 gün iş göremez raporu alan Sezin Tekinkaya ikinci ifadesinde de şikayetinden vazgeçmedi. Bunun üzerine "Nitelikli yaralama" suçunun unsurlarının oluşması üzerine şüpheli bugün Başsavcılık talimatıyla yeniden gözaltına alındı.CEZAEVİNE KONULDUGözaltındaki işlemleri tamamlanan Mehmet Engin Yıldızhan'ın öğlen saatlerinde adliyeye sevk edildi. Adliyedeki savcılık sorgusu tamamlanan şüpheli tutuklama istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Şüpheli, Bodrum Adliyesi'ndeki hakimlik sorgusu ardından "Nitelikli yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.