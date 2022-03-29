  • USD: 14,79 - 14,82
  • EURO: 16,31 - 16,34
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bodrum'da kadını darp eden CHP'li tutuklandı

Bodrum'da trafikte tartıştığı Sezin Tekinkaya'yı takip ederek boğazını sıkıp, darp eden, CHP Muğla Gençlik Örgütünden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Yıldızhan, tutuklanarak cezaevine konuldu.

Bodrum'da kadını darp eden CHP'li tutuklandı
Ekleme: 29.03.2022 - 18:45 Güncelleme: 29.03.2022 - 18:47 / Editör: Ozge Selin
Bodrum'da kadını darp eden CHP'li tutuklandı
Bodrum Yalıkavak'ta otomobiliyle seyir halinde olan evli ve iki çocuk annesi Sezin Tekinkaya (43) ile CHP Muğla Gençlik Örgütünden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Yıldızhan arasında trafikte ilerleme meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Yıldızhan, Sezin Tekinkaya'yı takip edip, aracıyla önünü kesti. Olay bölgedeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Aracından inen Yıldızhan, önce Tekinkaya sonra 18 yaşındaki oğluyla tartıştı. Yıldızhan, çıkan arbede sırasında Sezin Tekinkaya'yı darp etti, boğazını sıktı. Vücudunun çeşitli yerlerine aldığı darbelerle yaralanan ve uyluk kemiği kırılan Tekinkaya, hastanede darp raporu alıp polis merkezine giderek Yıldızhan'dan şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Sezin Tekinkaya'nın ifadesi alındı. Trafikte Tekinkaya'yı takip ederek boğazını sıkıp, darp eden, CHP Muğla Gençlik Örgütünden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Yıldızhan, gözaltına alındı. Yıldızhan önce serbest kalsa da sonradan mağdur kadının vücudunda kemik kırığına sebep olduğu anlaşıldı. Bu durum Adli Tıp raporu ile tespit edildi. 10 gün iş göremez raporu alan Sezin Tekinkaya ikinci ifadesinde de şikayetinden vazgeçmedi. Bunun üzerine "Nitelikli yaralama" suçunun unsurlarının oluşması üzerine şüpheli bugün Başsavcılık talimatıyla yeniden gözaltına alındı.

CEZAEVİNE KONULDU

Gözaltındaki işlemleri tamamlanan Mehmet Engin Yıldızhan'ın öğlen saatlerinde adliyeye sevk edildi. Adliyedeki savcılık sorgusu tamamlanan şüpheli tutuklama istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Şüpheli, Bodrum Adliyesi'ndeki hakimlik sorgusu ardından "Nitelikli yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edirne'de aynı aileden 4 kişi ölü bulunmuştu! Katliamın detayları ortaya çıktı
29 Mart koronavirüs tablosu belli oldu
16 yıl önce kayıp ihbarı yapılmıştı! Serap Başer'in cesedi parçalanmış halde bulundu
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan çok net S-400 mesajı: O dosyayı kapattık!
Yeşil dönüşüme TOGG damgası! Yerli otomobil ilk kez görücüye çıkacak
Bodrum'da kadını darp eden CHP'li tutuklandı
Ukrayna ile müzakere sonrası Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama: Türkiye'ye minnettarız
Araç sahipleri dikkat! Sadece 2 gün kaldı...
Otobüs yolda su boruda gidemiyor! İBB bakım çalışmasında İSKİ'nin su borusunu patlattı!
Bakanlıktan Yap-İşlet-Devret modeli ile ilgili eleştiri haberlerine sert tepki: Takdir etmeleri beklenemezdi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan tarihi zirve sonrası flaş mesajlar
Ankara'da ByLock operasyonu! Evlere kod göndermişler!
Kılıçdaroğlu’nun avukatına 'Cumhurbaşkanı’na hakaretten' dava
Rusya ve Ukrayna heyetinden tarihi zirve sonrası peş peşe açıklamalar! 'NATO'ya girmeyeceğiz! Türkiye garantör olsun'
Fransız vatandaşın 'geçinemiyoruz' isyanına Macron'dan çaresiz cevap: Bu duruma reçetimiz yok
Gün geçmiyor ki bir İETT otobüsü arızası yaşanmasın! Pendik’te İETT otobüsünde yangın paniği!
Alman gazeteci Weimer'den 'Haftanın Şahsiyeti Erdoğan'
Kritik viraj! Milyon gözü Mayıs ayında! 3600 ek gösterge, sözleşmeliye kadro ve EYT düzenlemesi...
1915 Çanakkale Köprüsü ortaklarından Başar Arıoğlu CHP'ye sordu: 500 milyon kime gitti?
Eymen halası Zerrin Akça'nın kullandığı cipin altında kalarak hayatını kaybetti! Bilirkişi raporu: Kutsal Hazar Eymen Kara terk edilme...
EPDK'dan elektrik kararı: Faturalarda yeni dönem

EPDK'dan elektrik kararı: Faturalarda yeni dönem

Anlaşma sağlandı! Yüzde 60 oranında zam

Anlaşma sağlandı! Yüzde 60 oranında zam

Arda Güler için tarihi bonservis bedeli! Yok artık...

Arda Güler için tarihi bonservis bedeli! Yok artık...

Edirne'de vahşet! 4 kişilik aile evlerinde...

Edirne'de vahşet! 4 kişilik aile evlerinde...

Ramazan öncesi kritik uyarı! Merdiven altı ürünlere dikkat!

Ramazan öncesi kritik uyarı! Merdiven altı ürünlere dikkat!

Dev projede sona doğru! Türkiye'de ikinci olacak!

Dev projede sona doğru! Türkiye'de ikinci olacak!