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Başkan Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’den önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Özbekistan'a önemli bir ziyarette bulundu. İkili görüşme ve anlaşmaların imza töreni sonrası Başkan Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev basın açıklamasın yaptı. Başkan Erdoğan, "Bilahare atacağımız ortak adımlarla çıtayı 10 milyar dolar seviyesine çıkaracağız. Bugün imzalanan Tercihli Ticaret Anlaşması sayesinde daha hızlı yol alacağımızı düşünüyorum. Bugün 10 anlaşma imzalandı. Türkiye-Özbekistan arasındaki süreç çok daha güçlü şekilde ilerleyecektir." dedi..

Ekleme: 29.03.2022 - 21:01 Güncelleme: 29.03.2022 - 21:04 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’den önemli açıklamalar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile ortak basın toplantısı düzenledi.

'TÜRKİYE ÖZBEKİSTAN'IN BAĞIMSIZLIĞINI İLK TANIYAN, İLK BÜYÜKELÇİLİĞİ AÇAN ÜLKEDİR'

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

'Buradan Özbek kardeşlerimizin her birine selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Bugün bir kez daha öz kardeşlerimizin arasındayız. 4 yıl aradan sonra tekrar ata yurdumuzu ziyaret etmenin bahtiyarlığını yaşıyorum. Aziz kardeşim Mirziyoyev'e ev sahipliği için şahsım ve heyetim adına şükranlarımı sunuyorum.

Cumartesi günü kavuşacağımız Ramazan-ı Şerif'in İslam alemine rahmet ve huzur getirmesini Rabbim'den niyaz ediyorum.

Diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 30. yıl dönümü. Özbekistan'ın kaydettiği ilerleme takdire şayandır. Reform sürecini biz de canı gönülden destekliyoruz. Malumunuz Türkiye, Özbekistan'ın bağımsızlığını tanıyan, Özbekistan'da ilk büyükelçilik ve başkonsolosluk açan ülkedir.

Böyle samimi ve kardeşlik bağına sahip olduğumuz Özbekistan'la ilişkilerimizi her alanda geliştirmek istiyoruz.

'TİCARET HACMİMİZ 3.6 MİLYAR DOLARI AŞTI'

İki ülke arasındaki ilişkileri, Kapsamlı Stratejik Ortaklık seviyesine yükselttik. Ticaret hacmimiz 3.6 milyar doları aştı. En kısa sürede 5 milyar dolar hedefini yakalayacağız. Atacağımız ortak adımlarla çıtayı 10 milyar dolara çıkaracağız.

İMZALADIĞIMIZ ORTAK BİLDİRİ ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEM İÇİN YOL HARİTASI OLACAKTIR'

Bugün 10 anlaşma imzalandı. Bu anlaşmalar, Türkiye-Özbekistan arasındaki bu süreç çok daha güçlü bir şekilde ilerleyecektir. Türk şirketlerinin Özbekistan'da yatırımları 1,5 milyar dolara ulaşmıştır. Şirketlerimiz Özbekistan'ın kalkınmasına katkı vermektedir.

Turizm alanında da iş birliğimiz devam ediyor. 270 binden fazla Özbek kardeşimizi misafir ettik. Bunu 500 bine çıkarmak mümkündür.

Savunma Sanayinde işbirliği imzası attık. Türkiye'nin bu alanda elde ettiği başarılar ortadadır.

Bölgede yaşanan gelişmeleri de aramızda değerlendirdik. TİKA aracılığıyla kalkınma desteklerini sürdürmeye karalrıyız. İmzaladığımız ortak bildiri önümüzdeki dönem için yol haritası olacaktır.
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