Bakan Akar'dan mayın açıklaması: Tespit edilenler imha ediliyor
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk sularında görülen mayınlarla ilgili açıklama yaptı. Bakan Akar açıklamasında: Türk kara sularına sürüklenen mayınlar) Mayın avlama gemileri, deniz karakol uçaklarımız teyakkuz halinde. İhbarlar değerlendiriliyor, tespit edilenler imha ediliyor" ifadelerini kullandı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk sularında görülen mayınlarla ilgili açıklama yaptı. Bakan Akar açıklamasında: (Türk kara sularına sürüklenen mayınlar) Mayın avlama gemileri, deniz karakol uçaklarımız teyakkuz halinde. İhbarlar değerlendiriliyor, tespit edilenler imha ediliyor' ifadelerini kullandı. Bakan Akar ayrıca: ' Mayınlar bizim alanımızda tespit ediliyor, Rusya veya Ukrayna tarafında değil. Bu çerçevede Karadeniz'e kıyısı olan Romanya ve Bulgaristan ile iş birliğimiz var' dedi.