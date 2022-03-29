Bakan Akar'dan mayın açıklaması: Tespit edilenler imha ediliyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk sularında görülen mayınlarla ilgili açıklama yaptı. Bakan Akar açıklamasında: Türk kara sularına sürüklenen mayınlar) Mayın avlama gemileri, deniz karakol uçaklarımız teyakkuz halinde. İhbarlar değerlendiriliyor, tespit edilenler imha ediliyor" ifadelerini kullandı.