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AVM'de izinsiz 'diş temizliği' standı tartışması sosyal medyada olay oldu!

Bir alışveriş merkezinde doktor olmadığı olmadığı halde stant açan şahıslara tepki gösteren diş hekimliği öğrencisi video çekmeye kalkışınca tartışma yaşandı.

Ekleme: 29.03.2022 - 16:18 Güncelleme: 29.03.2022 - 16:36 / Editör: Ozge Selin
AVM'de izinsiz 'diş temizliği' standı tartışması sosyal medyada olay oldu!İstanbul Bahçelievler'de bulunan bir alışveriş merkezinde diş hekimi olmayan yabancı uyruklu kişilerce 'diş bakımı' standı açıldı.

Alışveriş merkezinden çıkmak üzereyken standı fark eden diş hekimliği 3. sınıf öğrencisi, stant açan kişilerle tartışma yaşadı.

AVM'de izinsiz 'diş temizliği' standı tartışması sosyal medyada olay oldu!

Sosyal medya hesabından videoyu paylaşan diş hekimliği öğrencisi, standı görüntüleyince, çalışanların tepkisiyle karşılaştığını kaydetti.

'SİZ DOKTOR MUSUNUZ'
Görüntülerde öğrenci 'Doktor musunuz? Çalışma izniniz var mı?' diye sorarken, stanttaki kadının telefonuyla arama yapmaya çalıştığı görülüyor.

AVM'de izinsiz 'diş temizliği' standı tartışması sosyal medyada olay oldu!

VİDEOYU SİLMESİNİ İSTEYİP, ÜZERİNE YÜRÜDÜ
Diş hekimliği öğrencisi görüntülerde yer almayan anlarda ise gelen yabancı uyruklu kişilerden birinin videoyu silmesini istediğini, silmeyince de telefonu elinden alarak üzerine yürüdüğünü iddia etti.

Yine öğrencinin iddiasına göre yabancı uyruklu kişi, güvenlik görevlileri geldiği zaman telefonu geri verdi.
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