  • USD: 14,79 - 14,82
  • EURO: 16,31 - 16,34
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Alman gazeteci Weimer'den 'Haftanın Şahsiyeti Erdoğan'

Alman gazeteci Wolfram Weimer, “Haftanın Şahsiyeti Erdoğan” başlıklı makalesinde, “Dünya İstanbul’a bakıyor ve barış umuyor” ifadelerini kullandı.

Alman gazeteci Weimer'den 'Haftanın Şahsiyeti Erdoğan'
Ekleme: 29.03.2022 - 13:26 Güncelleme: 29.03.2022 - 13:31 / Editör: Ozge Selin
Alman gazeteci Weimer'den 'Haftanın Şahsiyeti Erdoğan'
Alman gazeteci-yazar Wolfram Weimer, NTV Online'da “Haftanın Şahsiyeti” köşesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yer verdi. “Haftanın Şahsiyeti Erdoğan” başlığıyla yeni bir makale yayınlayan Weimer, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa dair dikkat çekici ifadeler kullandı. Ateşkesin sağlanabilmesi için barış görüşmelerini Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İsrail, İsviçre, Papa veya Birleşmiş Milletler'in değil Erdoğan'ın İstanbul'da organize edebildiğini söyleyen Weimer, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasında bir arabulucu olarak belirlendi. Türkiye, yaptırımlara katılmayan tek NATO ülkesidir. Erdoğan bunun yerine yeni boru hattı anlaşmaları yapıyor ve Rusya ile devasa bir nükleer santral inşa ediyor" yorumunda bulundu.

“Dünya İstanbul'a bakıyor”

İstanbul'daki müzakere görüşmeleri ile ilgili de açıklamalarda bulunan Weimer, “Dünya İstanbul'a bakıyor ve barış umuyor. Rusya ve Ukrayna temsilcileri, Türk metropolünde ateşkes hakkında görüşmek istiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bu konuda şahsen anlaştı. Bakanlar düzeyindeki ilk görüşmeler 10 Mart'ta Türkiye'nin Antalya kentinde gerçekleşti. Erdoğan, Putin'in Ukrayna'dan onurlu bir şekilde çekilmesi gerektiğini formüle ediyor. Erdoğan uyguladığı politikalarla kendisini her iki savaşan taraf için de diplomatik bir müzakereci olarak konumlandırmayı başardı. Erdoğan her iki tarafta da iyi ilişkilere vurgu yapıyor.

Türkiye için hem Rusya hem de Ukrayna Karadeniz'de iyi komşular. Türkiye, Rusya'nın Avrupa Konseyi üyeliğinin askıya alınmasından kaçınan tek üye oldu. Türkiye ayrıca Batı'nın Rusya'ya yönelik yaptırımlarına katılmayan tek NATO ülkesidir” dedi. Rusya'daki Türk işletmelerinin öneminde de bahseden Weimer, “Avrupa Birliği'nden farklı olarak, Ruslar halen birçok Türk ATM'sinden yerli banka kartlarını kullanarak para çekebiliyor. Türk inşaat firmalarının Rusya'daki faaliyetleri de önemli. Türk şirketlerinin Rusya'daki inşaat projelerinin toplam hacmi yakında 100 milyar dolara ulaşacak” sözlerine yer verdi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan tarihi zirve sonrası flaş mesajlar
Ankara'da ByLock operasyonu! Evlere kod göndermişler!
Rusya ve Ukrayna heyetinden tarihi zirve sonrası peş peşe açıklamalar! 'NATO'ya girmeyeceğiz! Türkiye garantör olsun'
Fransız vatandaşın 'geçinemiyoruz' isyanına Macron'dan çaresiz cevap: Bu duruma reçetimiz yok
Gün geçmiyor ki bir İETT otobüsü arızası yaşanmasın! Pendik’te İETT otobüsünde yangın paniği!
Alman gazeteci Weimer'den 'Haftanın Şahsiyeti Erdoğan'
Kritik viraj! Milyon gözü Mayıs ayında! 3600 ek gösterge, sözleşmeliye kadro ve EYT düzenlemesi...
1915 Çanakkale Köprüsü ortaklarından Başar Arıoğlu CHP'ye sordu: 500 milyon kime gitti?
Eymen halası Zerrin Akça'nın kullandığı cipin altında kalarak hayatını kaybetti! Bilirkişi raporu: Kutsal Hazar Eymen Kara terk edilme...
Ukrayna'dan Putin'i köşeye sıkıştıran hamle: Gizli listeyi ifşa etti
Samsun'daki Onur Anıtı'na saldıran sanık kendini 'uyuşturucu etkisindeydim' diye savundu! İşte hakkında istenen ceza
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Özbekistan Gazetesi için makale kaleme aldı: 'Yeni rekorlara imza atılacağına inancım tamdır'
CHP, Çanakkale etkinliğinde Kur'an okunmasına tepki gösterdi
Dünyanın gözü Türkiye’de! Başkan Erdoğan’ın barış mesajı manşetleri süsledi
Trafikte tartıştığı kadını darp eden CHP'li yönetici gözaltına alındı!
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan flaş açıklama: İlk faz tamam...
Bakan Akar'dan mayın açıklaması: Tespit edilenler imha ediliyor
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den paralı anketlere tepki: Bizim anketimiz 85 milyon Türk insanının duasıdır
Zehirlendi iddiaları vardı! Abramoviç Dolmabahçe'de Başkan Erdoğan'la bir araya geldi!
Dünya medyası Başkan Erdoğan'ı canlı yayınla verdi! CHP'li medya yine görmezlikten geldi
İstinaf mahkemesi: Eşi çimdikleme boşanma nedeni

İstinaf mahkemesi: Eşi çimdikleme boşanma nedeni

Kira geliri olanlar dikkat! Beyan dönemi için son gün 31 Mart

Kira geliri olanlar dikkat! Beyan dönemi için son gün 31 Mart

Kim Milyoner Olmak İster'de 'Türkiye'nin başkenti' sorusu yarışmacıyı zorladı

Kim Milyoner Olmak İster'de 'Türkiye'nin başkenti' sorusu yarışmacıyı zorladı

Edirne'de vahşet! 4 kişilik aile evlerinde...

Edirne'de vahşet! 4 kişilik aile evlerinde...

Ramazan öncesi kritik uyarı! Merdiven altı ürünlere dikkat!

Ramazan öncesi kritik uyarı! Merdiven altı ürünlere dikkat!

Dev projede sona doğru! Türkiye'de ikinci olacak!

Dev projede sona doğru! Türkiye'de ikinci olacak!