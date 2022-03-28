ABD terörist sevdasından vazgeçmiyor: YPG/PKK’nın faydalandığı eğit-donat fonuna 542 milyon dolar!

ABD Başkan Joe Biden, 2023 mali yılı bütçesini kongreye sundu ve bu bütçe kapsamında, savunma harcamalarına 813 milyar dolar talep edildi.AA muhabirinin derlediği Pentagon'un bütçe talebine ilişkin belgelerde, Kara Kuvvetlerinin bütçesinde dış operasyonlar kapsamında Suriye'deki gruplara ve Irak'a 'eğit-donat destek fonu' dikkati çekti.Pentagon, her yıl savaş fonu olarak da bilinen 'Denizaşırı Muhtemel Operasyonlar Fonunu' ayrı bir kalem olarak bütçeye ekliyordu.SON 2 YILDIR TEMEL HARCAMALARA EKLENDİAncak son iki yıldır bu fon Savunma Bakanlığı Temel Harcamalarına eklenmiş durumda.Bu fon kapsamında DEAŞ'a karşı Irak ordusu ve Suriye'deki gruplara verilen 'eğit-donat destek fonu' ise Kara Kuvvetleri Komutanlığı bütçesine eklendi.Kara Kuvvetleri bütçe talebinde 163 milyar doların temel harcamalar, 15 milyar doların ise dış operasyonlar için ayrıldığı bilgisine yer verildi.Söz konusu 15 milyar doların 14 milyar 64 milyon dolarının askeri personel maaşları, operasyon, bakım, araştırma dahil ABD ordusunun harcamalarına ayrıldığına işaret edildi.ABD TERÖRİSTLERE MUSLUĞU AÇTI: 542 MİLYON DOLAR!Aynı belgede 'DEAŞ ile mücadele Irak ve Suriye eğit-donat fonu' için 542 milyon doların talep edildiği belirtildi.Belgede bu miktarın ne kadarının Irak ordusuna, ne kadarının Suriye'de YPG/PKK terör örgütünün de dahil olduğu gruplara sağlanacağı belirtilmedi.ABD yönetimi 2022 mali yılında da bu fon için 500 milyon dolar ayırmış, bunun 177 milyon dolarını YPG/PKK terör örgütünün de aralarında bulunduğu Suriye'deki gruplara destek olarak sağlamıştı.