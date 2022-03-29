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16 yıl önce kayıp ihbarı yapılmıştı! Serap Başer'in cesedi parçalanmış halde bulundu

Kan donduran olay, 16 yıl önce Niğde'de meydana geldi. Altunhisar ilçesine bağlı Ulukışla köyünde yaşayan Serap Başer için 2006 yılında kayıp ihbarı yapıldı. Serap Başer'in durumunu şüpheli bulan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) soruşturmayı derinleştirdi. Ekiplerce yapılan araştırmalarda, kayıp ihbarı yapılan talihsiz kadının kocası tarafından ahırda parçalanarak su kuyusuna atıldığı tespit edildi. İşte haberin detayları...

16 yıl önce kayıp ihbarı yapılmıştı! Serap Başer'in cesedi parçalanmış halde bulundu
Ekleme: 29.03.2022 - 19:13 Güncelleme: 29.03.2022 - 19:30 / Editör: Ozge Selin
16 yıl önce kayıp ihbarı yapılmıştı! Serap Başer'in cesedi parçalanmış halde bulundu
Niğde'de bundan tam 16 yıl önce kan donduran bir olay meydana geldi. Altunhisar ilçesine bağlı Ulukışla köyünde yaşayan Serap Başer için 2006 yılında kayıp ihbarı yapıldı.

İhbar üzerine başlatılan çalışmalarda herhangi bir sonuç elde edilemedi. Fakat durumu şüpheli bulan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) soruşturmayı derinleştirdi ve korkunç gerçek ortaya çıktı.

İşte detaylar...

JASAT SORUŞTURMAYI DERİNLEŞTİRDİ

Alınan bilgiye göre; Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kayıp kişilerin bulunmasına yönelik çalışma başlattı.

Altunhisar ilçesi Ulukışla köyünde yaşayan ve hakkında 30 Eylül 2006'da kayıp ihbarı yapılan Serap Başer'in durumunu şüpheli bulan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Bor Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturmayı derinleştirdi.

Ekiplerce yapılan araştırmalarda; kayıp ihbarının yapıldığı gün Serap Başer'in kocası Ali Başer ile kavga ettiği ve olay gecesi Ali Başer'in Leşkırı Mevkisindeki tarlasına gübre taşıdığı bilgisine ulaştı.

Kadının öldürülmüş olabileceği bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, araştırmasını tarla ve çevresinde yoğunlaştırdı.

170 KEMİK PARÇASI VE SAÇ BULUNDU

Kadının cesedinin tarlanın 300 metre ilerisindeki 130 metre derinliğindeki kullanılmayan su kuyuna atılmış olabileceğini değerlendiren ekipler, İl Özel İdaresinden temin edilen sondaj makineleriyle 20 günlük çalışmanın ardından yaklaşık 70 metre derinliğinde 170 kemik parçaları ve saç buldu.

Ekipler; kayıp ihbarının yapıldığı gün, kocasıyla kavga eden Serap Başer'in kocası tarafından öldürüldüğü, ahırda küçük parçalara ayrılarak su kuyusuna atıldığını tespit etti.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, çıkarılan kemikleri, DNA tespiti için Adli Tıp Kurumuna gönderdi.

Zanlı, Ali Başer'in ise 2008 yılında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.

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