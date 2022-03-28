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Beyaz Gazete
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Yunan basını: Türkiye, Avrupa'ya gaz iletiminde hak iddia ediyor

Yunanistan, İsrail gazını Avrupa'ya aktarmanın yollarını arıyor. Atina, doğalgaz iletimi konusunda stratejik konumda bulunan Türkiye karşısında alternatif plan hazırlıyor.

Ekleme: 28.03.2022 - 09:41 Güncelleme: 28.03.2022 - 09:48 / Editör: Ozge Selin
ABD'nin EastMed projesinden desteğini çekmesinin ardından, doğalgaz boru hattının Türkiye üzerinden Avrupa'ya gaz akışı sağlamasına ilişkin seçenek gündeme geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geride bıraktığımız günlerde yaptığı açıklamada, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un ziyareti sonrası Başbakan Naftali Bennett'in de Türkiye'ye gelebileceğini söyledi.

DOĞU AKDENİZ'DE 'ENERJİ HARİTASI' YENİDEN ÇİZİLİYOR

Gündemde Doğu Akdeniz ve doğalgaz konusunun olduğunu belirten Erdoğan'ın sözlerinin ardından Yunanistan basınından Kathimerini gazetesinin 'Enerji haritası yeniden çiziliyor' başlıklı haberinde İsrail-Türkiye arasındaki olası iş birliğine dikkat çekildi.

Yunan basını: Türkiye, Avrupa'ya gaz iletiminde hak iddia ediyor

GÜNDEM AVRUPA'YA GAZ AKIŞI

Avrupa'nın Rus gazından geri adım atma kararının, enerji haritasına radikal değişiklikler yansıtacağı belirtilerek, bu değişiklikler arasında Doğu Akdeniz'deki gaz rezervlerinin kıtaya iletiminin yer aldığı kaydedildi.

Bu kapsamda Yunan hükümetinin yeni bir plan üzerinde çalışmalar yürüttüğü aktarıldı.

'TÜRKİYE HAK İDDİA EDİYOR'

Haberde, 'Bu yeni 'boru hattı savaşında' Ankara, İsrail gazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya iletilmesine ilişkin hak iddia etti. Atina, İsrail'den İtalya'ya ve Avrupa'nın geri kalanına doğalgaz ileten 'alternatif' bir EastMed boru hattı planı üzerinde çalışıyor.' denildi.

Doğalgaz botu hattı projesinin Mısır ve Yunanistan ayağı olduğu ifade edildi. 'Masadaki tüm planların ekonomik, jeopolitik ve teknik açıdan artıları ve eksileri olacak.' ifadesi kullanıldı.

Yunan basını: Türkiye, Avrupa'ya gaz iletiminde hak iddia ediyor
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