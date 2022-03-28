  • USD: 14,82 - 14,85
  • EURO: 16,26 - 16,29
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Yerli otomobil TOGG için yeni hedef: Başkan Erdoğan duyurdu! 81 ilde kurulacak

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG için çalışmalar tüm hızıyla sürerken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada "Bugün sizlerle paylaşacağımız bir güzel haber daha var" diyerek yerli otomobile yönelik destek ve yeni hedefleri açıkladı.

Yerli otomobil TOGG için yeni hedef: Başkan Erdoğan duyurdu! 81 ilde kurulacak
Ekleme: 28.03.2022 - 21:43 Güncelleme: 28.03.2022 - 22:21 / Editör: Ozge Selin
Yerli otomobil TOGG için yeni hedef: Başkan Erdoğan duyurdu! 81 ilde kurulacak
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yerli otomobil ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Türkiye'yi elektrikli otomobil üssü haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Yerli otomobil TOGG çalışmalarına değinen Başkan Erdoğan, "Yerli otomobilimiz TOGG başta olmak üzere elektrikli otomobil üretimi ve kullanımındaki gelişmeleri dikkat alarak yüksek hızlı şarj istasyonlarının yaygınlaştırılması konusunda yeni adımlar atıyoruz." dedi.

81 İLİN TAMAMINDA KURULACAK!

Başkan Erdoğan, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız vasıtası ile 81 ilimizin tamanında 1500'den fazla yüksek hızlı şarj istasyonu kurulmasına yönelik çalışmalara 300 milyon liralık destek sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, 1 yıl içinde ülkede yaygın bir şarj altyapısı kurulmasını amaçladıklarını sözlerine ekledi.TOGG'DA ROBOTLAR PROVALARA BAŞLADI

Togg'un "Yeniliğe Yolculuk" hedefinin çekirdeği olan Gemlik tesisinin inşasında hızla sona yaklaşılırken, gövde bölümüne yerleştirilen 160 robot, parçasız provalara başladı.

Togg açıklamasına göre, bu yılın son çeyreğinde seri üretime hazırlanan Togg, 18 Temmuz 2020'de başladığı Gemlik tesislerindeki inşaat çalışmalarında sona yaklaşıyor.

Üretim birimlerine ilişkin çalışmaların Mayıs 2022'de tamamlanması planlanan tesiste, gövde binasında montajı tamamlanan 160 robot, parçasız üretim denemelerine başladı.

Toplam 250 robotun yer alacağı tesiste, bu yılın temmuz ayı sonunda deneme üretimleri başlayacak.

Aynı çatı altında topladığı fonksiyonları, akıllı ve çevreci özellikleriyle "Bir Fabrikadan Daha Fazlası" olarak tanımlanan ve toplam 1 milyon 200 bin metrekare açık alan üzerine inşa edilen Togg Gemlik tesisinde boyahane ofisleri de tamamlandı.

Planları dahilinde ilerleyen Togg, 2022 yılının son çeyreğinde seri üretime hazır olacak.

Homologasyon testlerinin tamamlanmasının ardından da 2023 yılının ilk çeyreği sonunda C segmentindeki ilk aracı olan SUV pazara çıkacak. Ardından da yine C segmentindeki Sedan ve Hatchback modelleri üretim sırasına girecek. Takip eden yıllarda B-SUV ve C-MPV'nin de aileye katılmasıyla aynı DNA'yı taşıyan ve 5 modelden oluşan ürün gamı tamamlanacak.

Togg, 2030'a kadar tek bir platformdan 5 farklı model üretimiyle toplam 1 milyon adet araç üretmeyi planlıyor.
CHP'nin kanalı Halk TV'DE CHP'yi şoke eden yorum!
Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını duyurdu: KDV oranlarında yeni indirim...
28 Mart koronavirüs tablosu belli oldu!
Yerli otomobil TOGG için yeni hedef: Başkan Erdoğan duyurdu! 81 ilde kurulacak
Halk TV'de 'altılı masanın' eleştirilmesi CHP'li vekili rahatsız etti: CHP ile alıp veremediğiniz ne var
Kar, fırtına ve sağanak yağmur geliyor! Meteoroloji'den 20 ile sarı kodlu uyarı
Teslim olan Rus askerlerine Ukraynalı Ukrgazbank'tan para ödülü
Başkan Erdoğan’dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'dan Avrupa'ya doğalgaz resti: Bedavaya sevk etmeyeceğiz
Barış masası İstanbul'da! Toplantının yeri ve saati belli oldu!
Gün geçmiyor ki bir İETT otobüsü daha yanmasın! CHP'li İBB toplu ulaşımdaki büyük başarısızlığını katlayarak büyütüyor
Rusya Ukrayna savaşında son dakika: İrpin yeniden Ukrayna kontrolünde
Bir TikTok rezaleti daha! Öğretmeninin başına poşet geçirdi!
CHP'li Çanakkale Belediyesi'nin barınağında aç bırakılan hayvanlar birbirini parçaladı!
Adnan Oktar davasında 61 yakalama kararı
CHP'li belediyede grev kararı! Turizm sezonu öncesi şok!
Zelenskiy'den Putin taleplerine yeşil ışık: Anlaşmaya hazırız
Türkiye’nin arabuluculuk rolü dünya basınında! 'Krizde diplomasiyi Türkiye yürütüyor'
Tekneyi makam aracı yapmıştı! İmamoğlu'na tepkiler peş peşe geldi: 'İstanbul nimet nimet'
Rusya-Ukrayna arasındaki savaşla ilgili ABD basınından bomba iddia: Askerler komutanlarına saldırıyor!
Büyük tehlikeyi metaverse tetikleyecek! Yemek yemiyor, duş almıyorlar

Büyük tehlikeyi metaverse tetikleyecek! Yemek yemiyor, duş almıyorlar

İstanbul Boğazı trafiğe kapatılmıştı! Yeni açıklama geldi

İstanbul Boğazı trafiğe kapatılmıştı! Yeni açıklama geldi

Arda Turan'dan manidar paylaşım: 'Gidiyorum...'

Arda Turan'dan manidar paylaşım: 'Gidiyorum...'

Et ve Süt Kurumu'nda görev değişimi! Osman Uzun görevden alındı

Et ve Süt Kurumu'nda görev değişimi! Osman Uzun görevden alındı

THY'den Polonya bilgilendirmesi: Aşı ve test zorunluluğu...

THY'den Polonya bilgilendirmesi: Aşı ve test zorunluluğu...

Araç sayısı İstanbul nüfusunun dörtte bir oranına ulaştı: Uzmanlar büyük risk için uyardı

Araç sayısı İstanbul nüfusunun dörtte bir oranına ulaştı: Uzmanlar büyük risk için uyardı