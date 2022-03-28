  • USD: 14,82 - 14,85
  • EURO: 16,26 - 16,29
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Türkiye’nin arabuluculuk rolü dünya basınında! 'Krizde diplomasiyi Türkiye yürütüyor'

Rusya Ukrayna savaşı birinci ayını geride bıraktı. Rus kuvvetleri Ukrayna’nın birçok noktasında yıkıma neden olurken şiddetli çatışmalar da devam ediyor. Rusya ve Ukrayna heyetleri tarafından yürütülen barış müzakereleri çözümsüz kalırken savaşın başından beri iki ülke arasındaki diplomasi trafiğini yürüten Türkiye, yeni bir adım daha attı. Rusya ve Ukrayna heyetleri İstanbul’da bir araya gelecekken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Türkiye’nin barış ihtimalinde üstlendiği arabuluculuk rolü ise dünya gündemine damga vurdu.

Türkiye’nin arabuluculuk rolü dünya basınında! 'Krizde diplomasiyi Türkiye yürütüyor'
Ekleme: 28.03.2022 - 14:28 Güncelleme: 28.03.2022 - 14:30 / Editör: Ozge Selin
Türkiye’nin arabuluculuk rolü dünya basınında! 'Krizde diplomasiyi Türkiye yürütüyor'
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 24 Şubat'ta duyurduğu askeri operasyonla başlayan Rusya Ukrayna savaşında, birinci ay geride kaldı. Savaşın başından bu yana iki ülke arasındaki diplomasi trafiğini yürüten ve arabuluculuk rolünü üstlenen Türkiye, bu kez tarihi görüşmelere ev sahipliği yapıyor.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN PUTİN GÖRÜŞMESİ GÜNDEME OTURDU

28-30 Mart tarihleri arasında İstanbul'da bir araya gelecek Rusya ve Ukrayna heyetlerini ağırlayacak olan Türkiye, barış görüşmelerinde önemli adımlar attı. Müzakere görüşmelerinin öncesinde ise Putin'le bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ateşkes sürecinde Türkiye'nin her türlü katkıyı vermeye devam edeceğini belirtti.

Türkiye'nin Rusya Ukrayna savaşındaki rolü ise bir kez daha dünyanın gündemine oturdu. Başkan Erdoğan ile Putin'in telefon görüşmesinin yanı sıra müzakere görüşmeleriyle gündeme gelen Türkiye'den 'arabulucu' olarak bahsedildi.

Türkiye’nin arabuluculuk rolü dünya basınında! 'Krizde diplomasiyi Türkiye yürütüyor'

Haber ajansı Reuters, Başkan Erdoğan'la Putin'in telefon trafiğini gündeme taşırken, Başkan Erdoğan'ın ateşkes ihtimalindeki kararlılığını dile getirdi. Reuters, Erdoğan'ın "Rusya ile Ukrayna arasında ateşkesin ve barışın bir an evvel tesis edilmesinin ve bölgedeki insani durumun iyileştirilmesinin gerekliliğini vurgulayarak bu süreçte Türkiye'nin her türlü katkıyı vermeye devam edeceğini belirttiği" sözlerine dikkat çekti.

Türkiye’nin arabuluculuk rolü dünya basınında! 'Krizde diplomasiyi Türkiye yürütüyor'

ABD'li medya kuruluşu The Hill de, Başkan Erdoğan'ın savaştaki baskın rolünü ele aldı. Erdoğan ile Putin'in telefon görüşmesini manşete taşıyan Hill, Erdoğan'ın ateşkes görüşmelerinde kararlı olduğunu ve Putin'le yaptığı konuşmada net tavrını sürdürdüğünü vurguladı.

France24 de, Türkiye'nin arabulucuk rolünü manşete taşıyanlardan oldu. Ukrayna'da devam eden yıkıcı savaşta diplomasi trafiğini Türkiye'nin yürüttüğünü belirten France24, Türkiye'nin garantör ülke olduğunu söyledi.

Fox News, İstanbul'da yapılacak müzakere görüşmelerini gündeme getirirken, Başkan Erdoğan'ın Putin ile yaptığı konuşmadaki kararlılığına vurgu yaptı.

Türkiye’nin arabuluculuk rolü dünya basınında! 'Krizde diplomasiyi Türkiye yürütüyor'

İngiltere'nin en çok okunan gazetesi Daily Mail de, görüşmeleri manşete taşıdı. Erdoğan'ın Putin görüşmesinin yanı sıra İstanbul'daki barış müzakerelerine yer veren İngiliz gazete, Türkiye'nin diplomatik önemine dikkat çekti.
Bir TikTok rezaleti daha! Öğretmeninin başına poşet geçirdi!
CHP'li Çanakkale Belediyesi'nin barınağında aç bırakılan hayvanlar birbirini parçaladı!
Adnan Oktar davasında 61 yakalama kararı
CHP'li belediyede grev kararı! Turizm sezonu öncesi şok!
Zelenskiy'den Putin taleplerine yeşil ışık: Anlaşmaya hazırız
Türkiye’nin arabuluculuk rolü dünya basınında! 'Krizde diplomasiyi Türkiye yürütüyor'
Tekneyi makam aracı yapmıştı! İmamoğlu'na tepkiler peş peşe geldi: 'İstanbul nimet nimet'
Rusya-Ukrayna arasındaki savaşla ilgili ABD basınından bomba iddia: Askerler komutanlarına saldırıyor!
Ekrem İmamoğlu özel yat ile trafik sorununu aşarken, vatandaş ise yollarda kaldı!
Hollandalı enerji uzmanından Doğu Akdeniz itirafı: Türkiye olmadan gerçekçi olmaz! Jeo-Stratejik öneminiz büyük...
CHP ve yandaş medyasının tarihe geçecek arsızlığı! On binlerce liralık kebap ve tekne keyfine göz yumanlar Erdoğan'ın yoğurt tarifine takıldı!
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde isyan var! İZELMAN çalışanlarından eylem kararı
Türkiye'deki müzakere öncesi Zelenskiy'den yeşil ışık: Rusya'nın 3 talebini kabul edebiliriz
Haftalık vaka haritası açıklandı!
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan müzakere açıklaması!
NATO'dan Rusya'ya gözdağı! Son 30 yılın en büyüğü: Dikkat çeken Finlandiya detayı...
CHP'li İzmir Büyülşehir Belediyesi'nde 'intikam' skandalı! Verdikleri kıyafetleri bile geri istediler!
Annesini canice katledip başında sela okudu! Sözleri kan dondurdu: O deccal ben Hz. İsa'yım...
Suriye'de PKK'lı teröristler camiye saldırıp Kur’an-ı Kerim yaktı
Biden'ın sözleri sonrası Macron'dan Putin açıklaması: 'Kasap' ifadesini kullanmayacağım
Büyük tehlikeyi metaverse tetikleyecek! Yemek yemiyor, duş almıyorlar

Büyük tehlikeyi metaverse tetikleyecek! Yemek yemiyor, duş almıyorlar

Sır perdesi aralandı! Bir yaşındaki kız canlı canlı gömüldü, aramaya gidenler kayboldu

Sır perdesi aralandı! Bir yaşındaki kız canlı canlı gömüldü, aramaya gidenler kayboldu

Merkez Bankası açıkladı! 5 TL'lik banknotlarda değişiklik

Merkez Bankası açıkladı! 5 TL'lik banknotlarda değişiklik

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Saatte 70 kilometre! İçişleri Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Saatte 70 kilometre! İçişleri Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi

Meteoroloji uzmanı uyardı: Camları açmayın

Meteoroloji uzmanı uyardı: Camları açmayın

Araç sayısı İstanbul nüfusunun dörtte bir oranına ulaştı: Uzmanlar büyük risk için uyardı

Araç sayısı İstanbul nüfusunun dörtte bir oranına ulaştı: Uzmanlar büyük risk için uyardı