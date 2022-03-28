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Türkiye'deki müzakere öncesi Zelenskiy'den yeşil ışık: Rusya'nın 3 talebini kabul edebiliriz

Bir aydan fazla süredir devam eden Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili görüşmelerin İstanbul'da gerçekleşeceği bilgisinin üzerine tüm dünyanın gözü Türkiye'ye çevrildi. Ukrayna lideri Zelenskiy'den ise görüşme öncesi Rusya'ya olumlu yönde bir adım geldi. Rusya'nın 3 talebini yerine getirebileceklerini söyleyen Zelenskiy, "Bu savaşı bir an önce bitirmek istiyorum" dedi.

Türkiye'deki müzakere öncesi Zelenskiy'den yeşil ışık: Rusya'nın 3 talebini kabul edebiliriz
Ekleme: 28.03.2022 - 12:33 Güncelleme: 28.03.2022 - 12:34 / Editör: Ozge Selin
Türkiye'deki müzakere öncesi Zelenskiy'den yeşil ışık: Rusya'nın 3 talebini kabul edebiliriz
Rusya Ukrayna savaşı bir aydan fazla süredir devam ediyor. Dün yapılan müzakere açıklamasından sonra ise tüm gözler Türkiye'ye çevrildi. Ukrayna lideri Zelenskiy'den ise müzakere öncesinde dikkat çeken bir son dakika açıklaması geldi. Financial Times'ın haberine göre Zelenskiy, Rusya'ya yeşil ışık yaktı.

3 TALEBE OLUMLU YANIT

Zelenskiy, koşullarının kabul edildiği durumda Rusya'nın bir süredir bastırdığı tarafsızlığını ilan etme, NATO'dan vazgeçme ve nükleer silah çalışmalarını sonlandırma taleplerine onay verebileceğini söyledi.

"BU SAVAŞI BİZ BAŞLATMADIK"

Yaptığı açıklamada Zelenskiy, "Güvenlik garantileri ve tarafsızlık, Ukrayna'da nükleerin olmama durumu gibi şartları yapmaya hazırız. Fakat en önemli şey savaşı Rusya'nın başlatmış olması" dedi.

SAVAŞI OLABİLDİĞİNCE HIZLI BİTİRMEK İSTİYOR

Röportajda Rusça konuştuğu da gözlerden kaçmayan Zelenskiy, amacının savaşı olabildiğince hızlı bitirmek olduğunu söyledi. Aynı zamanda Rus güçlerinin ele geçirdiği yerleri bırakmasını istediğini de sözlerine ekledi.

GÖZLER TÜRKİYE'DE

Dün, Rusya ve Ukrayna heyetleri Türkiye'de görüşeceği açıklandı. Ukraynalı müzakereci David Arakhamia, Ukrayna ile Rusya arasındaki müzakerelerde bir sonraki turun 28-30 Mart tarihlerinde Türkiye'de yüz yüze yapılacağın söyledi. Daha sonra telefonda bir görüşme gerçekleştiren Başkan Erdoğan ile Rusya lideri Putin, görüşmelerin İstanbul'da yapılacağını söyledi. Şimdi tüm dünyanın gözü bu kritik 2 günde.
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