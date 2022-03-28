Türkiye'deki müzakere öncesi Zelenskiy'den yeşil ışık: Rusya'nın 3 talebini kabul edebiliriz

Bir aydan fazla süredir devam eden Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili görüşmelerin İstanbul'da gerçekleşeceği bilgisinin üzerine tüm dünyanın gözü Türkiye'ye çevrildi. Ukrayna lideri Zelenskiy'den ise görüşme öncesi Rusya'ya olumlu yönde bir adım geldi. Rusya'nın 3 talebini yerine getirebileceklerini söyleyen Zelenskiy, "Bu savaşı bir an önce bitirmek istiyorum" dedi.

Rusya Ukrayna savaşı bir aydan fazla süredir devam ediyor. Dün yapılan müzakere açıklamasından sonra ise tüm gözler Türkiye'ye çevrildi. Ukrayna lideri Zelenskiy'den ise müzakere öncesinde dikkat çeken bir son dakika açıklaması geldi. Financial Times'ın haberine göre Zelenskiy, Rusya'ya yeşil ışık yaktı.Zelenskiy, koşullarının kabul edildiği durumda Rusya'nın bir süredir bastırdığı tarafsızlığını ilan etme, NATO'dan vazgeçme ve nükleer silah çalışmalarını sonlandırma taleplerine onay verebileceğini söyledi.Yaptığı açıklamada Zelenskiy, "Güvenlik garantileri ve tarafsızlık, Ukrayna'da nükleerin olmama durumu gibi şartları yapmaya hazırız. Fakat en önemli şey savaşı Rusya'nın başlatmış olması" dedi.Röportajda Rusça konuştuğu da gözlerden kaçmayan Zelenskiy, amacının savaşı olabildiğince hızlı bitirmek olduğunu söyledi. Aynı zamanda Rus güçlerinin ele geçirdiği yerleri bırakmasını istediğini de sözlerine ekledi.Dün, Rusya ve Ukrayna heyetleri Türkiye'de görüşeceği açıklandı. Ukraynalı müzakereci David Arakhamia, Ukrayna ile Rusya arasındaki müzakerelerde bir sonraki turun 28-30 Mart tarihlerinde Türkiye'de yüz yüze yapılacağın söyledi. Daha sonra telefonda bir görüşme gerçekleştiren Başkan Erdoğan ile Rusya lideri Putin, görüşmelerin İstanbul'da yapılacağını söyledi. Şimdi tüm dünyanın gözü bu kritik 2 günde.